Armón Gijón avanza en la construcción de otros dos ferris para Baleària

Tras haber iniciado la semana pasada las pruebas de navegación del "Mercedes Pinto", el tercer fast ferri que el astillero Armón Gijón ha construido para la naviera Baleària, el astillero gijonés avanza en la construcción de otros dos ferris rápidos, aunque de menores dimensiones, para el armador levantino. Se trata de los catamaranes de propulsión eléctrica que la naviera va a destinar a la ruta entre los puertos de Tarifa, en España y Tánger, en Marruecos. El avance en el montaje de los bloques de una de estas embarcaciones es ya claramente visible en el dique principal del astillero gijonés.

El astillero tendrá que entregar en 2027 estos nuevos barcos a la naviera para el paso del estrecho de Gibraltar. Se trata de dos buques gemelos, con casco de aluminio, que tendrán una eslora de 87 metros por 25 metros de manga y que se van a montar de manera consecutiva en el dique seco principal del astillero de El Natahoyo. El contrato para la construcción de ambos barcos asciende a 120 millones de euros. La construcción comenzó el año pasado.

Los barcos, tecnológicamente avanzados, emplearán motores eléctricos con cero emisiones contaminantes. Cada barco tendrá una potencia eléctrica de 16 megavatios y baterías con capacidad para almacenar 13.000 kilovatios-hora, suficiente para realizar la travesía completa, de 18 millas náuticas (algo más de 33 kilómetros) y podrán alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos (48 kilómetros por hora). No se trata de los primeros ferris eléctricos del grupo de construcción naval asturiano, que ya ha hecho otros seis ferris eléctricos en otros de sus astilleros. Si son los primeros que se construyen en el de Gijón. Los otros tres ferris rápidos construidos para Baleària, de dimensiones mayores, están propulsados con motores duales, de gas natural y de gasóleo.

Estos nuevos catamaranes, del primero de los cuales ya se están montando los bloques en el dique seco, cuentan con una capacidad para transportar 804 pasajeros y 225 turismos.

La salida del "Mercedes Pinto" a El Musel, en imágenes / Ángel González

En comparación, el "Mercedes Pinto", que fue trasladado a El Musel el jueves de la semana pasada desde la dársena de armamento del astillero, iniciando las pruebas de navegación y de equipos previas a su entrega, tiene una capacidad para transportar 1.200 pasajeros y 425 vehículos. Este barco se va a destinar a prestar servicio en las Islas Canarias. También es un barco con casco de catamarán y construido en aluminio, con unas dimensiones de 123 metros de eslora por 28 de manga. A diferencia de los que ahora se están construyendo en el astillero, por su mayor manga el "Mercedes Pinto" se tuvo que construir en la grada de la factoría naval.

Por otra parte, los dos ferris rápidos más pequeños que aún siguen en construcción para Baleària no son los únicos barcos que tiene en cartera Armón Gijón.

El astillero también tiene en cartera la construcción del mayor buque de apoyo a yates de lujo que hasta ahora ha construido el grupo naval. Se trata de lo que en el argot se denomina "shadow cat", embarcaciones también lujosas, en los que se llevan motos de agua, lanchas rápidas y otro tipo de "juguetes" para los pasajeros del yate principal. También disponen de camarotes adicionales, por si son necesarios y un helipuerto.

Este nuevo barco será el doble de amplio que el que el grupo Armón ya construyó para el magnate Bill Gates y que le entregó en 2021.