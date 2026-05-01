Bienvenida en El Musel al comité director de la Estrategia marítima Atlántica
Un encuentro en el buque oceanográfico "Odón de Buen"
El Puerto de Gijó recibió la visita del comité director de la Estrategia marítima Atlántica, un instrumento de cooperación creado en el marco de la Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que "busca y contribuye al impulso la economía azul sostenible en las áreas costeras y ultraperiféricas del océano Atlántico".
La comitiva fue recibida por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, que mantuvo la reunión en el buque oceanográfico "Odón de Buen", atracado en El Musel. El comité director de la Estregia marítima Atlántica está formado por representantes del gobierno de los cuatro estados miembros de la Unión Europea que limitan con el océano Atlántico (Francia, Irlanda, Portugal y España), representantes de la Comisión Europea y, como miembros asociados, representantes del Comité de las Regiones, del Comité Económico y Social, y de otras organizaciones sociales y económicas relevantes.
"La presidencia de la Estrategia Atlántica recae actualmente en España, por lo que se ha aprovechado la presencia en el Puerto de Gijón del buque de investigación oceanográfica Odón de Buen para, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía-CSIC, celebrar en el barco la reunión", señalan fuentes portuarias.
Roqueñí, por su parte, que agradeció la elección de El Musel como punto de encuentro, destacó el papel del Puerto gijonés "como motor clave e imprescindible para el desarrollo y la implantación de la economía azul en Gijón y Asturias".
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