El análisis de la calidad del agua del mar en Gijón arrancará en las próximas semanas

Desde la Concejalía de Medio Ambiente explican que el control y análisis de la calidad del agua arrancará en las próximas semanas del mes de mayo que acaba de comenzar; a más tardar se llevará a cabo en junio, una demora que coincidiría con la campaña a realizar en el resto de concejos asturianos costeros y con arenales.

En este sentido, desde el área municipal trabajan con el Principado en la actualización del convenio que rige este tipo de intervenciones analíticas. En concreto, el fleco que habría que afinar está en fijar la profundidad a la que se toma la muestra de agua.

Al hilo de esta cuestión, cabe reseñar que Gijón es el único consistorio que lleva a cabo estas mediciones de la calidad de agua de "motu proprio" y de la mano de Cruz Roja, mientras que en el resto de playas lo lleva a cabo el Gobierno autonómico.

El protocolo de la operación para comprobar el grado de calidad de las aguas que bañan el municipio gijonés es simple y se repite cada lunes, a partir de los meses de mayo o junio, según en cada ejercicio. Lo más habitual es que los efectivos de Cruz Roja zarpen desde el puerto deportivo y realicen un recorrido de doce o trece puntos en la costa, ubicaciones donde hace parada para tomar las muestras de líquido elemento que, posteriormente, someterán a análisis en el laboratorio. Este itinerario, además del trabajo de recopilación de las pruebas físicas, lleva a los voluntarios una hora y media aproximadamente.

Frascos con las muestras. / Ángel González

En cuanto a dicho análisis, ya cae dentro de la jurisdicción de la citada concejalía. Los resultados que arrojan las pruebas raramente son alarmantes y no suelen repercutir en que un arenal tenga que sufrir un cierre por una supuesta baja calidad de sus aguas, pero es preciso realizar la operación para que el control sea efectivo.

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Los puntos de muestreo se reparten por toda la costa. Dos puntos están en la playa de El Arbeyal, otros dos en Poniente, tres en San Lorenzo (Escalerona y escaleras 8 y 12), Vahones, Rinconín, Peñarrubia, Serín y Estaño. El pasado año, como novedad, se incluyeron tomas también en el entorno de Naval Azul.