La parroquia de Jove puede con la lluvia para procesionar a la Santa Cruz
Cuatro porteadoras llevaron el paso tras la misa dominical
Los ligeros chispeos que marcaron la jornada dominical no lograron amilanar el desarrollo de las procesiones en otros puntos del municipio, como fue el caso del barrio gijonés de Jove. En una fecha que este año coincidía con la festividad del Día de la Madre, la comunidad parroquial se congregó este primer domingo de mayo para rendir tributo a su patrón, la Santa Cruz.
Los actos centrales incluyeron una solemne eucaristía y el posterior desfile religioso por el entorno del templo, que, como es costumbre, tuvo como porteadoras da cuatro mujeres feligresas de la parroquia.
Esta particularidad, que se ha convertido en una de las señas de identidad de la fiesta, no fue algo impuesto, sino que surgió de la voluntad popular. La iniciativa de que las feligresas cargasen con la Santa Cruz nació de forma espontánea por parte de un grupo de vecinas de Jove. Lo que comenzó como un gesto puntual ha terminado por consolidarse como un rito fijo y esperado en cada edición de la festividad patronal.
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