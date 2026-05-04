El Arzobispado creará una unidad pastoral entre las parroquias de San Esteban del Mar y Santa Olaya tras la marcha de los jesuitas

El Arzobispado de Oviedo creará una nueva Unidad Pastoral, en el Natahoyo, entre las parroquias de Santa Olaya y de San Esteban del Mar, una vez que los Jesuitas dejen de atender esta última el próximo 30 de junio, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

La iglesia pastoral de San Esteban del Mar seguirá en uso y en la misma se seguirá trabajando y llevando a cabo la vida pastoral en común, según aseguraron ayer desde el Arzobispado. El sacerdote será el mismo que desde principios del año pasado atiende la iglesia de Santa Olaya, Segundo Fernández Arias.

La Compañía de Jesús dejará de atender el próximo 30 de junio la parroquia de San Esteban del Mar al cumplirse el plazo de dos años que habían acordado con el Arzobispado cuando los Jesuitas decidieron en 2024 cerrar su comunidad en El Natahoyo.

La orden religiosa se estableció en Gijón en 1882 y llegó a El Natahoyo en 1929, creando una comunidad independiente de la de La Inmaculada en 1962. El cierre de la comunidad hace dos años y la salida de la parroquia el próximo mes de junio no suponen un punto y final para la presencia jesuita en El Natahoyo. La congregación seguirá presente en el Revillagigedo, donde el jesuita Javier Pérez de la Canal dirige ese centro de Formación Profesional. También seguirán en la Fundación Hogar de San José, en la que colabora el jesuita Manuel Otero.

En otro barrio de la zona oeste, Tremañes, los jesuitas seguirán atendiendo a su parroquia y la congregación también se encarga de la pastoral del colegio de la Inmaculada, cuya comunidad ya había cerrado con anterioridad a la de El Natahoyo, en el año 2019.