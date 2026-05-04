El movimiento vecinal fortalecerá su lucha por los accesos al Puerto con una demanda conjunta de la FAV y La Calzada ante el Defensor del Pueblo

Responsables de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) y de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada trabajarán de manera conjunta en la elaboración del documento que el movimiento vecinal gijonés va a presentar ante el Defensor del Pueblo para denunciar las consecuencias negativas, sobre todo en materia de salud pública, que supone que se siga manteniendo el paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturas tras desestimarse el proyecto del vial de Jove soterrado sin que el Ministerio de Transportes hay ofrecido otra alternativa a los accesos al Puerto.

"Se trata de presentar una visión global de la estrategia de accesos al Puerto que afecta a toda la ciudad focalizándolo luego en La Calzada, que son quienes sufren directamente el problema de salud. Queremos una solución definitiva", explicó el presidente de la FAV, Manuel Cañete, tras la reunión de la ejecutiva vecinal donde se trató este asunto, entre otros muchos. La asociación de La Calzada está liderando las protestas en el barrio con manifestaciones, concentraciones y una acampada en organización. Y desde La Calzada hasta la plaza Mayor hubo una gran manifestación hace unas semanas con el apoyo de todo el movimiento vecinal.

Los vecinos recurrirán al Defensor del Pueblo después de que lo hiciera, sin éxito, la propia Alcaldesa, centrando su denuncia en la inacción del ministerio que lidera Óscar Puente. Sin éxito porque desde el Defensor se le notificó a Carmen Moriyón que no podía admitir una queja de una administración contra la gestión de otra en el ámbito de sus competencias. Sí podría tramitarse una queja similar si la presentara un vecino o colectivo vecinal. Y eso es lo que ya anunciaron que estaban dispuestos a hacer tanto la FAV como la asociación "Alfonso Camín" y que ahora harán de manera conjunta fortaleciendo así el liderazgo vecinal en esta lucha.

Asistentes a la reunión de la FAV. / Ángel González

"Vamos a trabajar en ese documento conjunto y vamos a exigir responsabilidades en este asunto a cada administración. Al Ministerio pero también al Puerto, que no hizo los deberes cuanto le tocaba, al Principado que asumió una tarea que no era de su competencia y que es la responsable de los protocolos de contaminación y al Ayuntamiento, que tiene capacidad para hacer que pasen menos camiones por la zona", indicó Cañete. El documento que lleven los vecinos recopilará parte de la documentación que el Ayuntamiento había preparado en su momento y que se les ha ofrecido. Al igual que el apoyo que necesiten, si lo consideran oportuno, de sus servicios jurídicos y administrativos. Ya hay prevista una reunión con el equipo de Alcaldía para este asunto.

Un momento de la reunión. / Ángel González

Aunque desde la perspectiva del líder de la FAV lo que deberían hacer los responsables juridicos del Ayuntamiento es "valorar otras vías en el ambito judicial que pueda seguir el Ayuntamiento contra el incumplimiento del Ministerio en este asunto por sus consecuencias para la salud".

El cumplimiento de los presupuestos de distrito

El recurso al Defensor del Pueblo por los accesos a El Musel no fue el único tema en una densa reunión de la ejecutiva de la FAV que se prolongó más de tres horas. También se habló de los presupuestos de distrito tras haber sido convocados los vecinos a la primera reunión para plantear proyectos que incorporar al presupuesto municipal de 2027. A esa primera cita el movimiento vecinal llevará una postura unánime: no se hablará de obras para el año que viene hasta que el Ayuntamiento no les de información sobre el estado de ejecución de las comprometidas en 2026 y las pendientes de 2025. "Alguna ni se ha empezado", denuncia Cañete recordando que ya hubo un plante en los consejos de distrito por una situación similar. "Al final son dos míseras obras las que podemos elegir, por lo menos que se ejecuten", remató Cañete.

Del edadismo del Patronato a las fiestas de barrio

Desde la FAV, por otro lado, se está pendiente de una reunón con el edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y con la Alcaldesa, Carmen Moriyón. Con el primero para que se les aclare las condiciones de organización de las fiestas de este año. Desde la FAV se ha considerado un "menosprecio" que el Ayuntamiento se reuniera con la Federación "Vive lo que sentimos", que agrupa a comisiones de fiestas de la zona rural, y no con ellos. Desde la FAV se tramitan las solicitudes de 24 fiestas en barrios de la ciudad.

Y en cuanto a la reunión con la Alcaldesa se le ha pedido para denunciar la limitación del acceso a algunas actividades del Patronato Deportivo Municipal a mayores de 70 años. La FAV ha centrado parte de su lucha en este asunto como un ejemplo negativo de edadismo. "Queremos una solución y recurriremos a donde sea. Incluso al Defensor del Pueblo, que ahora parece que está de moda", concretó Cañete. La reunión de la FAV incluyó la presentación de los proyectos de Asturlink y Senex.