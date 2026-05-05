Adrián Barbón, anfitrión en la sede de la Presidencia del Principado de los alumnos del colegio Príncipe de Asturias
El presidente regional explicó a los alumnos el día a día en su despacho
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, hizo esta mañana de perfecto anfitrión con un grupo de alumnos del barrio de La Calzada, en concreto con los de 3º de Primaria del Colegio Público Príncipe de Asturias. Los escolares visitaron al presidente socialista en su despacho, en la sede de la Presidencia del Gobierno, en Oviedo, y se mostró muy cordial con los alumnos contándoles algunas de las claves de su día a día. Se sometió a las preguntas que se les iban ocurriendo a los escolares y hasta hubo alguno que se sentó en su sillón para sentirse presidente por unos minutos.
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
- Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
- El calvario de los vecinos del edificio La Estrella de Gijón: 'Hay gente entrando en depresión porque no saben cómo van pagar
- Vecinos 'secuestrados' en un edificio de Gijón de 13 plantas tras dos meses sin ascensores: 'No nos avisaron del problema
- Los perros del criadero ilegal de Gijón, una semana después de su rescate: varias perras de parto y las primeras familias recogiendo los cachorros que compraron
- Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza 'con una pistola': en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
- Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: 'Forma parte de la memoria colectiva de Gijón
- Gijón pierde uno de sus merenderos más queridos: Casa Arturo se despide tras 75 años de historia