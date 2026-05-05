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Adrián Barbón, anfitrión en la sede de la Presidencia del Principado de los alumnos del colegio Príncipe de Asturias

El presidente regional explicó a los alumnos el día a día en su despacho

Barbón, el perfecto anfitrión de los alumnos del colegio Príncipe de Asturias

Barbón, el perfecto anfitrión de los alumnos del colegio Príncipe de Asturias

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Barbón, el perfecto anfitrión de los alumnos del colegio Príncipe de Asturias / Principado de Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, hizo esta mañana de perfecto anfitrión con un grupo de alumnos del barrio de La Calzada, en concreto con los de 3º de Primaria del Colegio Público Príncipe de Asturias. Los escolares visitaron al presidente socialista en su despacho, en la sede de la Presidencia del Gobierno, en Oviedo, y se mostró muy cordial con los alumnos contándoles algunas de las claves de su día a día. Se sometió a las preguntas que se les iban ocurriendo a los escolares y hasta hubo alguno que se sentó en su sillón para sentirse presidente por unos minutos.

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Adrián Barbón, anfitrión en la sede de la Presidencia del Principado de los alumnos del colegio Príncipe de Asturias

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