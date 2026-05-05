Convocan a la "Mareona del Hockey" para arropar al Telecable en su disputa de la Copa de la Reina

La Copa de la Reina de hockey, que va a disputar el Telecable Gijón del 14 al 17 de mayo en el Palacio de los Deportes de La Guía, bien se merece una "mareona". Así lo han pensado diversas entidades sociales, deportivas y vecinales que han unido esfuerzos para lanzar "La Mareona del Hockey", una cita abierta a todos que pretende convertirse en un impulso de ánimo para que las gijonesas se hagan con la prestigiosa copa.

La gran "Mareona del Hockey" está convocada para el próximo 15 de mayo. Todos los interesados en darle aliento a las jugadoras del Telecable están convocados para caminar desde la estatua de Pelayo (Plaza del Marqués) hasta el Palacio de Deportes de La Guía. Será una procesión de toda la afición, animando sin parar para recibir a las Jugadoras en el primer partido de la Copa de La Reina.

"El objetivo es acompañar y animar a nuestro equipo, el Telecable Hockey, referente del deporte femenino y orgullo de Gijón", recuerdan desde las entidades convocantes. Poco hay que decir de un equipo que ha hecho historia en el deporte femenino español. El Telecable Hockey tiene en su haber campeonatos de España, de Europa y del mundo, y sus integrantes son "ejemplo de esfuerzo, compañerismo y compromiso", además de "llevar el nombre de nuestra ciudad con orgullo allá donde compite", añaden.

Día y hora de la cita: 15 de mayo, 16.30 horas

La Mareona se concentrará sobre las 16.30 en el entorno de la estatua de Pelayo, para dar salida a un paseo por el Muro en dirección al Palacio de Deportes, donde se realizará la recepción al equipo. "Será una jornada festiva y de convivencia, una marcha alegre en la que la ciudadanía podrá compartir, celebrar y mostrar su apoyo al deporte, especialmente al deporte femenino", suscriben los convocantes.

De hecho, desde la organización se anima a participar a centros educativos, entidades deportivas, asociaciones juveniles, familias "y a toda la ciudadanía, para llenar las calles de Gijón de apoyo, cariño y reconocimiento a nuestras jugadoras". Se trata, insisten, no solo de acompañar y arropar al equipo en un momento clave de su año deportivo, sino también de "poner en valor el deporte femenino y devolver al Telecable Hockey todo el cariño que lleva años brindando a la ciudad".

La iniciativa parte de entidades del barrio de La Calzada, de donde es originario el equipo, entre ellas la Vocalía de la Mujer de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada, la comunidad socioeducativa "Creando comunidad", que forman AMPAs, entidades sociales y juveniles, centros educativos y clubes deportivos de la zona oeste, así como el Conseyu de la Mocedá de Xixón, la FAV y muchos promotores a título individual. "Queremos reivindicar el deporte femenino, visibilizar y destacar la importancia y el esfuerzo de las jugadoras de nuestro equipo e invitamos a todo el mundo a sumarse a esta afición", remarcan.

Segunda cita en Gijón

La Copa de la Reina ya se celebró en Gijón en 2011 y la idea ahora es incluir este torneo en los actos que el club pretende organizar para conmemorar 30 años de vida que han convertido al Telecable en el club más laureado de la historia del deporte asturiano, con cuatro títulos de OK Liga, cinco Copas de la Reina, dos Supercopas de España, seis Copas de Europa y una Copa Intercontinental.