El instituto gijonés Padre Feijoo rinde homenaje a las víctimas españolas del nazismo: "Es clave que todos estemos sensibilizados"

El IES Padre Feijoo rindió homenaje este martes a las víctimas españolas del nazismo. Con motivo del 5 de mayo, fecha en la que cada año se conmemora en todo el país a los españoles que fueron deportados y asesinados en campos de concentración nazis, la comunidad educativa de este centro de La Calzada recordó a los vecinos del barrio que sufrieron el nazismo en primera persona y visitó la escultura instalada en El Arbeyal por los niños de la guerra. "Es clave que todos estemos sensibilizarnos. Son cosas que hay que recordar siempre para que no vuelvan a ocurrir", expresó el director del IES Padre Feijoo, Ángel Menéndez.

Los actos llevados a cabo fueron organizados por el departamento de Geografía e Historia del IES Padre Feijoo. Entre los participantes estuvieron los 125 alumnos de 4.º de la ESO de este centro y otro grupo del IES Mata Jove. Además, hubo presencia de 11 alumnos del Liceo Sette Chiese de Roma, que se encuentran esta semana en Gijón en el marco de un proyecto Erasmus+.

El comienzo del homenaje arrancó en el propio IES Padre Feijoo, donde intervino José Manuel López, nieto de Benjamín Alonso, uno de los asturianos que fue liberado de Mauthausen. A continuación, los estudiantes leyeron los nombres de los asturianos que fueron deportados a campos de concentración nazis. Uno de los que tomó parte en esa lectura fue Nicolás Reiriz, quien remarcó que "está bien que podamos conocer mejor lo que sufrió esa gente y que sepamos quiénes fueron".

Por su parte, Ángel Menéndez puso el foco en la importancia de contar con la presencia de José Manuel López. "Es importante tener aquí a un familiar para que no sea hablar de algo lejano, sino que los alumnos vean que era gente de esta zona", aseveró.

En la segunda parte del acto, los estudiantes y los docentes pasearon por el barrio de La Calzada para recordar a José Otero, Olvido Fanjul, Luis Caíñas y Ceferino Rodríguez, los vecinos que cuentan con placas en las aceras del barrio para homenajearles. Por último, visitaron la escultura que homenajea a los niños de la guerra en la playa del Arbeyal y el manzano que plantó Vicente García Riesta -deportado a Buchenwald- en el IES Padre Feijoo. "Queremos que esto sirva para honrar la memoria de las víctimas de la ideología nazi y como un recordatorio conmovedor de la historia. Es una forma de mantener viva la memoria de aquellos que tanto sufrieron. Estamos aquí para recordar, para no olvidar, para mostrar respeto y rendir homenaje", zanjó Menéndez.

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En la jornada estuvieron presentes la edil de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, y la directora general de Memoria Democrática del Principado, Begoña Collado.