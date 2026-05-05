"Sin el vial de Jove no tiene sentido": los argumentos del Principado para su veto a impulsar las 1.900 viviendas protegidas de Ecojove

No hay futuro en el horizonte para Ecojove. Los planes en materia de vivienda del gobierno de Asturias no pasan ahora mismo por recuperar ese proyecto de construcción de 1.900 viviendas protegidas en Gijón, que se puso en marcha en 2008 y caducó totalmente en 2023 sin que se hubiera ejecutado por los problemas financieros de sus promotores. Un proyecto único en Asturias y que se gestionó a partir de un convenio de colaboración entre Ayuntamiento, Principado y la sociedad Áreas Residenciales Concertadas (Arcon). El actual equipo de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos se planteó a mediados de 2024 "repensar" el plan. Ahora ni eso.

"La realidad es que no hay nada. Ni convenio ni plazos porque el plazo para ejecutar la urbanización expiró en abril de 2016 y el de edificar en abril de 2023. Relanzar Ecojove ahora supondría empezar de cero y en un contexto muy distinto al que había cuando se diseñó", expuso el consejero Ovidio Zapico en sede parlamentaria donde fue preguntado por el asunto por el diputado forista Adrián Pumares. Ese contexto distinto lo vinculó el líder de IU en Asturias al fallido vial de Jove que en su momento suponía garantizar los accesos a Ecojove. "Hoy sabemos que el vial de Jove no se va ejecutar y ese es un cambio crucial. No tiene sentido hacer un desarrollo urbanístico desconectado de la ciudad, en cuanto esos accesos no van a existir", explicó el consejero.

Un estudio de zonas vulnerables

Además, Zapico recurrió al estudio encargado por su departamento para analizar la situación de la vivienda en Gijón y detectar las zonas más vulnerables para justificar que no se impulse Ecojove ya que "ninguna de esas zonas de mayor vulnerabilidad está tan al oeste". El estudio centra los problemas en barrios de la zona sur como Nuevo Gijón, Perchera y Santa Bárbara, en el entorno de Laviada y El Llano que marcan la avenida de la Constitución y Manuel Llaneza, y en Cimavilla.

"Es aquí donde queremos concentrar nuestros esfuerzos y para eso requerimos el apoyo del Ayuntamiento para que nos ceda suelo. En concreto un terreno entre Perchera y La Braña donde podríamos promover 150 viviendas. Desgraciadamente, no tenemos ninguna constancia de que haya interés por parte del Ayuntamiento para cedérnoslo", concretó Zapico en uno de los varios comentarios negativos que dedicó al gobierno gijonés de Foro y PP a lo largo de sus intervenciones en la comisión de Vivienda del parlamento asturiano.

Pumares: "Gijón no puede permitirse perder esas viviendas en el Oeste"

Zapico habló de los "desalentadores" resultados del programa "Gijón confía alquilando" de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), que lidera el edil popular Guzmán Pendás comparándolos con el "Alquilámoste" del Principado o del "Plan Llave", que impulsó la concejalía de Urbanismo del forista Jesús Martínez Salvador sin que se presentase ninguna oferta de las constructoras a los solares municipales que se ofertaban, para argumentar que Gijón se ha convertido en un laboratorio que demuestra "el fracaso de forma reiterada" de las políticas de la derecha en materia de vivienda. Precisamente, para el gobierno de Gijón, Ecojove es otro ejemplo de la deslealtad del gobierno de Asturias con la ciudad en políticas de vivienda y colaboración institucional.

Su posición sobre Ecojove le fue afeada por el forista Adrián Pumares, que acusó a Zapico de "ser incapaz de ofrecer una nueva propuesta para esos terrenos" y haber limitado su gestión sobre este asunto en los dos últimos años a "una nota de prensa". Pumares no solo defendió que "Gijón no puede permitirse perder 1.900 nuevas viviendas" también consideró un "insulto decir que no hace falta vivienda en la zona Oeste mientras los precios del alquiler baten récords y los jóvenes no pueden independizarse". "Tener un solar abandonado en medio de una crisis de vivienda sin precedentes es insostenible", remató el forista.