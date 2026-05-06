Aprobado el proyecto para lanzar el plan de vías de Gijón con el derribo de Carlos Marx

Menos de un mes después de la firma del convenio, el gobierno local de Gijón, a través del forista Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo, ha avalado el proyecto de obra que permite lanzar la primera fase del plan de vías. Así lo ha hecho saber esta tarde el Ayuntamiento, que explica que esta firma es "el último de los trámites previos a la licitación de la obra por parte de la sociedad Gijón al Norte". Hace tres semanas, cuando se firmó el convenio, el gobierno local ya señalaba que la aprobación del proyecto para acometer el derribo podría tramitarse de manera "prácticamente inmediata", y como así ha sido, por haberse revisado ya previamente.

El Ayuntamiento, el Principado y Adif habían firmado el pasado 14 de abril el convenio para impulsar la primera fase del plan de vías, que tiene el derribo del viaducto de Carlos Marx como gran actuación. Decía entonces la alcaldesa Carmen Moriyón que se trataba de "un paso decisivo" en una integración ferroviaria por la que "la ciudad llevaba veinte años esperando". Las tres entidades que participan en el proyecto ya habían acordado los detalles de este escrito y permitía a partir de ese momento aprobar el proyecto de obra, que es el paso que se da ahora y el único que faltaba para poder afrontar la licitación.

Esta primera fase del plan de vías supone en la práctica adelantar las obras que no dependen de manera tan directa de la nueva estación intermodal. Cuesta 54,3 millones y tiene como principal cambio visible la demolición del citado viaducto y el paso inferior que transcurre bajo él. Con esta nueva urbanización se reordenará además la glorieta-hipódromo de la avenida José Manuel Palacio. El otro grueso de la inversión reservada se irá a labores soterradas.

De los 54,3 millones, el Principado y el Ayuntamiento costearán 10,1 cada uno. El resto será inversión estatal. Se estiman unos 33 meses de plazo de ejecución. El convenio ya pasó los filtros de la Junta de Gobierno local, el Consejo de Gobierno del Principado, el Consejo de Ministros y Adif, y eso permitió después la rúbrica de este acuerdo por las tres partes. La aprobación del proyecto, que era responsabilidad municipal, deja ahora vía libre para licitar la actuación.