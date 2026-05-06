Del cierre de la calle Palafox a la compra del Palacio del Marqués de Tremañes: las iniciativas de la oposición en el Pleno

El cierre total al tránsito por motivos de seguridad de la calle Palafox, que es una de las dos vías de acceso al nuevo paseo de Naval Azul en El Natahoyo, es una de las tres iniciativas que, en forma de proposición para su debate y votación, presenta el PSOE de cara al Pleno ordinario de este mes. En su propuesta para la calle Palafox, el edil José Ramón Tuero, se hace eco de informes técnicos que advierten de un deterioro estructural de una galería que pasa por debajo de esa calle. La petición de Tuero al Pleno es que inste al gobierno local a proceder "de inmediato" al cierre de la calle y a redactar "con la mayor premura" posible un proyecto de restauración de la seguridad en ese ámbito.

Las otras dos proposiciones socialistas llevan la firma de Marina Pineda y Tino Vaquero que promueven, respectivamente, el desarrollo de un plan de ampliación y reorganización de la Policía Local y de una experiencia piloto de construcción industrializada de vivienda pública vinculada a algún proyecto social.

IU y Podemos suman sus fuerzas en dos proposiciones conjuntas vinculadas con el ámbito de la educación, que llevan la firma de Alejandro Farpón y Olaya Suárez. Por un lado, quieren forzar un posicionamiento político del Pleno favorable a avanzar hacia un modelo de cocinas de proximidad para los colegios públicos de la ciudad y no limitarse a la ya comprometida línea caliente. Y por otro, presentan un acuerdo de siete puntos para mejorar el programa 11x12 abriéndolo a más colegios, incluyendo servicio de comedor, ofertando más ayudas y reajustado los criterios de concesión de plazas, entre otras peticiones.

IU también presenta como proposición, impulsada por su portavoz Javier Suárez Llana, la propuesta de elaborar un nuevo plan director para el Jardín Botánico Atlántico, que permita organizar de manera ordenada sus desarrollos de futuro tras completarse la estructura inicial con la reciente incorporación de la finca de La Isla.

No hay proposiciones de Vox cuya concejala, Sara Álvarez Rouco, centra su acción plenaria en una batería de preguntas. Se interesa la concejala por la hoja de ruta del gobierno local en materia de vivienda "ante la falta de resultados de las medidas ya anunciadas" y por las acciones que va a tomar el gobierno en defensa del conjunto escultórico del Simancas. También a través de una pregunta pide explicaciones por la ausencia de la concejalía de Tráfico, que encabeza el forista Pelayo Barcia, en la tramitación y presentación de los resultados del estudio sobre la viabilidad de soterrar el tráfico en el Muro, presentado por el área forista del gobierno hace unas semanas. La ultima pregunta de Vox tiene que ver con las obras previstas para El Molinón y la necesidad de ejecutar una actuación integral.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, también ha incorporado a sus iniciativas preguntas sobre el futuro centro municipal de Nuevo Roces, sobre los resultados del programa de impulso al alquiler "Gijón confía alquilando" y sobre avances en materia de normalización lingüística, incluyendo saber las alternativas a la anulación que del Plan de normalización consiguió Vox en los tribunales.

Vía ruego, IU lleva al Pleno la petición de que se estudie la compra del Palacio del Marqués de Tremañes o Quinta La Torre, en Santa Bárbara, para rehabilitarlo, darle uso público y abrir sus jardines y que se ubiquen fuentes de agua potable en los patios de los centros educativos. La incorporación de todas estas propuestas en el orden del día del Pleno se fijará en una próxima reunión de la Junta de Portavoces.