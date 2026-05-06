Cuatro detenidos, 18 faltas administrativas y otro negocio en Badajoz: el saldo de la operación de la Guardia Civil sobre el criadero ilegal de perros de Gijón

Cuatro detenidos y delitos contra los animales y pertenencia a grupo criminal. Ese es el saldo de la investigación liderada por la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil en torno al criadero ilegal de perros ubicado en la parroquia de Serín. Un criadero del que se rescataron más de 300 perros y cuyos dueños, tal y como avanzó hoy LA NUEVA ESPAÑA, fueron arrestados por los agentes este martes. La investigación llevaba en marcha varias semanas y todo partidó desde una denuncia formulada por la Federación de asociaciones protectoras y de defensa de la Comunidad de Madrid (FAPAM). Los investigados, además, del criadero de Serín manejaba otro en la provincia de Badajoz, en concreto, en la localidad de Don Benito.

En la denuncia se explica que, desde enero de 2024, "se venía produciendo de forma sistemática maltrato animal en dos centros de cría de animales". Se refieren a los de Serín y Don Benito. Dicho maltrato, prosigue la Guardia Civil en un comunicado oficial "consistía en la cría de perros en unas condiciones irregulares, existencia de enfermedades de diversa patología, falta de atención veterinaria y elevada mortandad por nacimiento con deformidades".

Debido a la gravedad de la denuncia, desde el Instituto Armado se puso en marcha un dispositivo entre el UPRONA y Unidad Orgánica de Policía Judicial, asistidos por personal veterinario de la Protectora de Animales de Serín, un Perito Forense Veterinario e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La operación explotó el 14 de abril, en Serín, cuando se llevó a cabo una primera inspección en el criadero de Serín. Dicha inspección tenía por objetivo constatar que se hubieran producido los delitos anteriormente mencionados.

Uno de los perros con lesiones. / G. C.

El operativo comprobó el estado de todos los perros y las crías, las condiciones de salubridad, sanidad y bienestar, tanto en las zonas de estancia, como de cría, cuarentena, así como la documentación obligatoria (cartilla veterinaria) de cada can y medicación existente. También se revisó el funcionamiento de la empresa, número de empleados, su alta en la Seguridad Social, horario de trabajo y demás pesquisas. A esta primera inspección, siguieron otras dos finalizando con el traslado de los 347 canes entre adultos y crías a distintos centros de animales para su estabilización y recuperación.

La Guardia Civil explica que la investigación constató con los perros "se encontraban en unas condiciones de bienestar pésimas" y que "presentaban un menoscabo de su salud, mostrando algunos de ellos lesiones y patologías que requerían un tratamiento veterinario, suponiendo un peligro a corto-medio plazo". Además, añaden fuentes oficiales que los perros "mostraban secuelas psicológicas que dejarán huella imborrable, como eran las muestras de miedo ante determinados actos humanos que denotaban haber sufrido maltrato físico". También, se añade que "era frecuente que los perros presentaran abundante suciedad, cerumen acumulado, periodontitis, halitosis marcada, irregularidades como tejidos inflamados, infecciones intestinales que podrían llegar a transmitirse a los humanos".

Un tumor extirpado en la zona de lavado

La información de la Guardia Civil da más datos sobre la inspección. Explican desde la Benemérita que "se pudo localizar en la instalación dedicada al lavado de los perros y corte del pelo", en el "interior de una papelera" junto con gasas y guantes clínicos, restos orgánicos correspondientes a "un tumor extirpado". Dicho tumor procedía de un perro, localizado y sometido a un control veterinario. Durante la actuación policial se detectó en el citado perro dolor, infección y un deterioro general, apostilla la Guardia Civil.

Algunos de los perros reubicados este jueves en el Centro de Protección Animal de Gijón. / LNE

Gracias a los reconocimientos veterinarios se pudo detectar que varios de los perros tenían una infección causada por un parásito que produce la “Giardiasis” circunstancia que fue puesta en conocimiento del veterinario de la Oficina Comarcal de Gijón de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, el cual decretó en vía administrativa la retirada de todos los animales por zoonosis, complementando con ello la que ya se venía realizando en el transcurso de las inspecciones. Paralelamente, se llevó a cabo la inspección en Don Benito, Badajoz.

Desde el punto de vista administrativo se han detectado 18 infracciones administrativas en materia de calidad ambiental, contra la protección de los derechos y bienestar animal, contra la normativa que regula las garantías y el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, contra la normativa de residuos y suelos contaminados, sanidad animal, contra los consumidores y usuarios.

Por tal motivo y tras llevar a cabo diversas actuaciones en el día de ayer, efectivos del SEPRONA de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil procedieron a la detención de 4 personas como autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal, delito continuado contra los animales e intrusismo profesional. Igualmente se practicó una entrada y registro con la correspondiente autorización judicial en la oficina del centro para la obtención de otras pruebas documentales. Quedando en libertad dichos detenidos tras la práctica de dichas actuaciones.