Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal

Nuevos avances con el caso del criadero ilegal de Serín, donde fueron rescatados más de 300 perros en malas condiciones. Los dos dueños del negocio, hermanos según las fuentes consultadas, fueron detenidos ayer por la tarde como investigados por un presunto delito de maltrato animal por la Guardia Civil. La investigación, que llevan a cabo agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), sigue abierta y está previsto que en los próximos días se lleven a cabo de nuevas diligencias por este caso que ha impactado a la región a tenor de las muestras de solidaridad que se están produciendo.

Los guardias civiles del Seprona había detectado diversas irregularidades hace tiempo a raíz de diversas informaciones recibidas. Las primeras actuaciones abrieron la puerta a que la conducta de estos individuos, de iniciales I. M. Á. y V. M. A., podrían dar lugar a infracciones administrativas e incluso de índole penal. Ahora, a raíz de estos arrestos, todo apunta a que lo ocurrido en el centro canino ubicado en el camino del Pasquín, a las faldas del Monte Areo, se trata de un nuevo caso de maltrato animal.

El operativo explotó el pasado 21 de abril, cuando el Seprona realizó una intervención en el criadero que se saldó con 339 perros liberados, una cifra que ha ido creciendo en las últimas semanas puesto que muchas de las hembras estaban preñadas cuando las liberaron y han ido naciendo muchos cachorros desde entonces. Los animales presentaban distintos problemas por la falta de atenciones. En concreto, patologías como tumores, problemas cardíacos o de piel, otitis o sarro en la boca por la suciedad en la que vivían. A varios de los canes, además, hubo que aislarles al principio para evitar que contagiasen a otros perros contagios. También se detectaron casos de perros con parásitos como las guardias, que podría ser contagioso para el ser humano. Todos los animales, repartidos por distintos centros caninos de Asturias, se han ido recuperando satisfactoriamente.

Los indicios contra este centro canino eran muchos. "No me sorprende que esto (la intervención) haya pasado; había verdaderas atrocidades. Siempre había mucha suciedad y frío y dormían hacinados. Mogollón enfermaron y reportamos perros con bultos, heridas, con los ojos muy mal... pero no nos hacían caso (en referencia a los responsables del negocio); la veterinaria se marchó porque no aguantaba más", describía una extrabajadora del criadero en conversación con este periódico. De hecho, otra empleada fue quien recopiló datos durante largo tiempo para denunciar la situación que vivían los animales. A través de una protectora de Madrid lograron que el caso llegase hasta el Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska para apremiar las pesquisas y poner fin a las condiciones en las que vivían los animales.

Algunos de los perros reubicados este jueves en el Centro de Protección Animal de Gijón. / LNE

Todos evolucionan favorablemente gracias a los cuidados que están recibiendo. "Están mucho mejor. Aquello era una verdadera fábrica de cachorros", señalaba Alejandra Mier, directora del Centro de Protección de Animales de Gijón y secretaria de la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, justo una semana después del operativo.

Los dueños del negocio, ahora detenidos, difundieron a través de las redes sociales un comunicado en el que negaban cualquier maltrato. De hecho, alegaban que se trataba de "una persecución constante basada en denuncias anónimas" desde el mes de septiembre. Las diligencias siguen en marcha y la causa continúa en instrucción.