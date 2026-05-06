Más de mil escolares y exhibición de Bomberos y Salvamento Marítimo: el Club Santa Olaya pondrá el colofón a la tercera edición de "SwimSafe" con una multitudinaria jornada en El Arbeyal

Más de mil niños convocados de 35 colegios de Gijón y Carreño, una exhibición de Bomberos y Salvamento Marítimo o la entrega de unos diplomas que acreditan a los alumnos como "Guardianes del agua". Esas son algunas claves del colofón de "SwimSafe", el programa de educación y seguridad acuática impulsado por el Club Natación Santa Olaya, que pondrá el broche a su tercera edición con una jornada final en El Arbeyal el 12 de mayo. Una cita en la que los escolares "comprobarán que todo lo aprendido en las aulas, en los patios y en el club se aplica en la vida real", ensalzó Gonzalo Méndez, presidente olayista, durante la presentación del encuentro.

Además de Bomberos y Salvamento Marítimo, también formarán parte de la iniciativa la Policía Local y técnicos y socorristas del propio Santa Olaya. Recordó Gonzalo Méndez que el propósito del proyecto "SwimSafe" es "salvar vidas". "No podemos ignorar que el ahogamiento es la tercera causa de mortalidad infantil en el mundo", señaló Méndez, que incidió en que "más del 90 % de esas muertes son prevenibles". La meta de "SwimSafe" es proporcionar a los niños "herramientas para identificar riesgos, actuar y cuidarse a sí mismos y a los demás", subrayó el presidente del club.

En total son 1.098 los estudiantes de segundo de Primaria que acudirán a la multitudinaria jornada en El Arbeyal. Esta "Convención de los Guardianes del agua" irá de 10.30 a 12.45 horas. La actividad incluirá un circuito en la playa dedicado a la prevención, almuerzo, exhibición de los servicios de Emergencias y una reunión de despedida.

Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, afirmó que "SwimSafe" es un proyecto "de referencia" en la región y "reconocido más allá de nuestras fronteras". "Este programa nos interpela de manera directa", sostuvo la forista, para la que la iniciativa "cumple la función de prevención a través de la educación".

Gonzalo Méndez indicó que, a lo largo de estas tres ediciones, se han formado en seguridad acuática más de 3.000 niños y 257 docentes. "Es un proyecto consolidado en Gijón que esperemos que pronto llegue a más lugares", ahondó Méndez, que resaltó que la iniciativa se alinea con la Agenda 2030. "Cumplimos cuatro objetivos de desarrollo sostenible: educación, salud, alianza y reducción de desigualdades", aseveró el olayista, que también agradeció el apoyo de colaboradores y patrocinadores.