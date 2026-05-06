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El Puerto de Gijón recibe 7,2 millones para impulsar el sector de la eólica marina

La ayuda permitirá "mejorar la capacidad operativa" del mulle norte: "El Musel se consolida como un enclave competitivo para proyectos de alto valor añadido"

Al fondo, vista del Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo y la explanada norte de El Musel.

Al fondo, vista del Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo y la explanada norte de El Musel. / Ángel González

S. F. Lombardía

La asignación provisional de 670 millones de euros correspondientes a varias líneas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deja para el Puerto de Gijón 7,16 millones de euros del programa PORT-EOLMAR para adaptar su muelle norte al despliegue de la eólica marina, un sector en auge. La Autoridad Portuaria de Gijón señala que el importe "cubre la totalidad de la inversión" que se necesita para acometer esa reforma.

"Con esta ayuda, la Autoridad Portuaria de Gijón avanza en la estrategia de diversificación de tráficos, transición energética y atracción de nuevas actividades industriales vinculadas a las energías renovables, y contribuye al impulso de las políticas del Gobierno del Principado de Asturias relacionadas con la industria de la cadena de valor de las renovables", señala Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria.

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Explican desde el Puerto que la financiación se destinará al proyecto de acondicionamiento integral del muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (RAF) y, también, a la adaptación "de explanadas logísticas de alta capacidad para el desarrollo industrial de la cadena de valor de la eólica marina en el Puerto de Gijón".

El programa de ayudas PORT-EOLMAR lo financia la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration y de los PRTR. Cuenta la Autoridad Portuaria que el plan busca "reforzar las capacidades logísticas de los puertos españoles, impulsar una cadena de valor industrial nacional competitiva, favorecer la creación de empleo cualificado y posicionar a España como hub logístico y operativo de referencia en energías renovables marinas".

Junto al de Gijón, han recibido también ayudas los puertos de Tarragona, Castellón, Las Palmas, A Coruña y Ferrol. El proyecto gijonés fue el segundo mejor valorado de la convocatoria nacional y, a juicio de la Autoridad Portuaria, "contribuirá a reforzar el papel de El Musel como una de las infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la eólica marina en el arco cantábrico".

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"Supone un respaldo al trabajo desarrollado por la Autoridad Portuaria a lo largo del último año para preparar nuestras infraestructuras ante los nuevos retos energéticos e industriales, consolidando a El Musel como un enclave competitivo para proyectos de alto valor añadido vinculados a la economía azul, la innovación y la descarbonización", defiende Roqueñí.

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