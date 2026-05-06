¿Sectarios contra Gijón?

Presenta el ayuntamiento de Gijón el informe técnico elaborado por expertos para soterrar el tráfico en el muro de san Lorenzo con aparcamiento en tres plantas, y extensos espacios peatonales y verdes en superficie junto al arenal y las aceras, que consideran relativamente viable desde el punto de vista de la ingeniería y la economía. Se plantea un carril en cada sentido de la marcha bajo túnel y una vía de servicio en superficie. La construcción debe ser rigurosa para evitar afectar los cimientos de los edificios cercanos, y bien sellada para impedir filtraciones del contiguo mar Cantábrico. En circunstancias parecidas está el aparcamiento subterráneo del Náutico y se ha hecho. Ampliar el ámbito para peatones, ciclistas, terrazas y zonas verdes siempre es positivo.

Sorprende sin embargo que la rápida oposición a la propuesta (¿han tenido tiempo de analizarla en detalle?) provenga no del nivel de los partidos de la oposición municipal, manifestándose a favor o en contra de tales o cuales aspectos, con argumentos y datos, sino de la consejería regional de Movilidad: ¿Es competencia suya el asunto, lo cofinanciarían enfocado de esta manera o de otra? Resulta que también se manifiestan en contra desde la consejería de Ordenación del territorio de la construcción de 1.900 viviendas protegidas de Ecojove en el oeste de la ciudad, pues dicen no va a haber vial de acceso a los pisos ni a El Musel, ni por aquí ni por allá, como se habían comprometido durante la anterior campaña electoral en nombre de su partido para gobernar.

A ello se suma que tampoco hay noticias de la estación intermodal en la parte oeste del plan de vías, que era competencia del gobierno autonómico y en la anterior década hablaron de un coste en torno a 30 millones de euros. Al acumularse los casos de ineficacia de la administración del Principado, cabe preguntarse si son casualidades o responden a una causalidad común: la falta de voluntad y/o presupuestos para solucionar los asuntos. Puestos en lo peor: ¿Cabría mayor absurdo que un gobierno asturiano dedicado a boicotear a Oviedo y a Gijón, porque los gobiernen partidos de otras siglas? La función del ejecutivo es dirigir la administración para el progreso de los ciudadanos, no imponer partidismos sectarios.