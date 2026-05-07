Foro pide a Educación garantías sobre las titulaciones del Centro de Formación Profesional del Mar
El diputado forista exige verificar si se están cumpliendo el convenio internacional que fija las condiciones para trabajar en la Marina Mercante
Adrián Pumares, diputado de Foro en el parlamento regional ha solicitado del gobierno de Asturias una "investigación profunda y transparente" sobre el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar de Gijón, ubicado en El Arbeal, para verificar si la docencia y la evaluación de las materias marítimas se están realizando por personal legalmente cualificado. Si no fuera así, pide que se adopten “medidas correctoras inmediatas”. Pumares hace suyas unas dudas que ya llevó a la Consejería de Educación el Colegio Oficial de la Marina Mercante Española. "Y no es una cuestión menor, puede afectar al futuro profesional del alumnado", recordó Pumares.
El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) determina quien está capacitado para trabajar profesionalmente en la Marina Mercante, cómo debe acreditarse esa capacitación y fija una serie de materias que deben ser "impartidas, supervisadas y evaluadas por personal específicamente cualificado con competencias profesionales marítimas”. Si no se cumplen las condiciones fijadas en ese convenio "podría verse comprometida la validez profesional de las titulaciones obtenidas y surgir problemas futuros en el reconocimiento de competencias necesarias para acceder a habilitaciones de la Marina Mercante”, recuerda el diputado forista, que pide garantías de que todas estas premisas se están cumpliendo en el centro docente gijonés.
El futuro del alumnado y el prestigio del centro
“Estamos hablando de seguridad jurídica, de empleabilidad y del futuro laboral del alumnado, pero también del prestigio de un centro de referencia como es el CIFP del Mar de Gijón”, remató el forista en una intervención pública donde clarificó que sus declaraciones “no suponen un cuestionamiento personal ni académico hacia ningún docente”. Su reivindicación es que la Consejería aclare si se están cumpliendo con las condiciones del convenio internacional.
“Una cosa es disponer de una titulación universitaria y otra muy distinta contar con las competencias profesionales marítimas específicas que exige la normativa internacional para impartir enseñanzas vinculadas a navegación, maquinaria naval, seguridad marítima o guardias de buque”, afirmó el diputado forista.
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