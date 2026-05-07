Novedades en el caso del carbón de El Musel: el Juzgado de Gijón suspende la causa civil

Se barruntaba ya desde el lunes y finalmente sucedió. El Juzgado de Primera Instancia número diez de Gijón decretó la suspensión de la demanda civil por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón en el puerto de El Musel a finales de 2020. La decisión se toma debido a que hay otro juzgado de la ciudad que investiga estos mismos hechos, pero por la vía penal. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, en la vista oral celebrada el pasado lunes el magistrado ya había ofrecido a las partes la posibilidad de suspender la vista hasta la culminación de la investigación penal por estos mismos hechos.

El caso viene de largo. La empresa suiza Telf reclama a Ebhisa, principal terminal de El Musel y participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Gijón, el pago de una indemnización de 51,91 millones de dólares, lo que al cambio son unos 47 millones de euros, por los daños por esa desaparición del carbón. Dicha desaparición se atribuye en este proceso, supuestamente, a Natural Mining Resources (NMR), la compañía por cuenta de la que Ebhisa desestibó en octubre de 2020 las 160.000 toneladas de carbón del buque "Berge Triglav", pero sin que NMR llegase a pagar nunca el precio pactado a Telf.

Desde Telf, se sostuvo en la causa civil este lunes, que Ebhisa intervino sabiendo de la desaparición de esas 120.000 toneladas de carbón, ocultó a la firma lo que había pasado y luego puso trabas a la compañía suiza para recuperar las 39.000 toneladas que aún seguían en las instalaciones portuarias. La defensa de la terminal, por su parte, consideró "exageradamente inflado" el cálculo por los daños.

La causa ahora sigue la vía penal. Hay otro juzgado de la ciudad investigando los hechos. Se instruye contra directivos de NMR, exdirectivos de Ebhisa y de la Autoridad Portuaria, entre ellos el anterior presidente de la misma, Laureano Lourido, así como directivos y empleados de una de las estibadoras y consignatarias de El Musel que prestó servicios a NMR y fue agente de Telf en el Puerto.

El caso tiene más aristas. Según una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid referida a un recurso presentado dentro del caso de la quiebra de NMR, Ebhisa no solo estaba obligada a impedir que NMR se llevara las citadas toneladas de mineral que no eran suyas, sino que estaba obligada por contrato a permitirle disponer de esa mercancía. Esto es así, dice la sentencia, porque NMR figuraba como depositante y titular tanto ante Ebhisa, como ante la Aduana. Dicha sentencia rechaza la petición de la propietaria del carbón, es decir, Telf, para que la terminal portuaria le restituya las 160.000 toneladas del cargamento del buque.