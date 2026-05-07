Un proyecto pionero para reforzar el trabajo en red: los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón avanzan para constituir su propia Fundación

Los clubes de la zona oeste continúan trabajando a destajo para lograr la oficialización de su propia Fundación para impulsar el deporte en sus barrios a través de una labor en red. Con Geles García como portavoz, los clubes ya han llevado a cabo la solicitud de su denominación social como "Fundación Clubes Gijón Oeste (Fundego)" y ahora resta conseguir el aval, cerrar los estatutos y abonar el depósito exigido para constituirse.

Los siete clubes que forman parte de la iniciativa son Calzada Rugby Club, Club Baloncesto L’Arbeyal, Club Balonmano La Calzada, Club Deportivo Judo La Calzada, Club Patín Solimar –Telecable Hockey-, Club Rítmica Galaica y Club Voleibol La Calzada. Este jueves, Geles García, presidenta de honor del Club Voleibol La Calzada, visitó la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón junto a Fernando Sierra y Raquel Álvarez, en representación del Telecable y el Balonmano La Calzada, respectivamente.

Los tres celebraron que han conseguido ser un grupo que tiene claros sus objetivos tras unos meses en los que se centraron en darle forma a la idea y conseguir el respaldo del Ayuntamiento y el Principado. "Lo más importante es que hemos logrado ponernos de acuerdo diferentes deportes que tenemos el mismo objetivo de generar una cohesión social", argumentó Fernando Sierra, al tiempo que Raquel Álvarez agregaba que "pensamos como uno para que se puedan conseguir cosas el día de mañana".

Compromiso con el deporte femenino y con el inclusivo

"En una sociedad en la que con frecuencia predominan dinámicas individualistas, varios clubes deportivos de la zona oeste de Gijón hemos decidido avanzar en una dirección distinta: la de la cooperación y el compromiso colectivo", subrayaron los integrantes de la futura Fundación, un proyecto "pionero" que se marca el reto de "multiplicar el bienestar social a través del deporte". "Somos la primera fundación en la ciudad que nace de la unión de varios clubes deportivos con una vocación claramente social", agregaron.

Este grupo de entidades deportivas que reúnen a 1.017 deportistas busca alcanzar un importante impacto social en la comunidad mediante la participación de cientos de niños y jóvenes en actividades, la implicación activa de familias y voluntariado, la colaboración con centros educativos y entidades sociales y la promoción de estilos de vida saludables en el entorno urbano. Otras de sus grandes prioridades será el compromiso con el deporte femenino, así como con el inclusivo.