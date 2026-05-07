El Puerto de Gijón supera las 330.000 toneladas de contenedores, pese al desplome general de los tráficos

Un análisis de los tráficos portuarios destacando la cifra de contenedores movidos, que supera las 330.000 toneladas en el acumulado de abril en un contexto general de caída de tráficos, una inversión de un millón y medio de euros para mantenimiento ferroviario enmarcado en el plan de intermodalidad y nuevas normas para la instalación de puestos de actividades náuticas-deportivas en el puerto local, Poniente y el Arbeyal. Todos estos asuntos se trataron este jueves en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, presidido por Nieves Roqueñí, quien únicamente ofreció declaraciones respecto a las normas para autorizar la instalación y usos de puestos temporales de actividades náuticas-deportivas. "Son actividades muy ligadas a la economía azul y tienen que contar con criterios claros, transparentes y homogéneos, que faciliten la tramitación administrativa, promuevan la calidad de las instalaciones y servicios ofrecidos y aseguren el cumplimiento de los objetivos del plan PROA", indicó Roqueñí.

El Consejo de este jueves sirvió para analizar la evolución de los tráficos portuarios en lo que va de año. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, El Musel inició el curso con una drástica caída de los tráficos de mercancías. Una caída que fue de hasta el 24,7 por ciento y que colocó al puerto gijonés como el que sufrió el mayor retroceso de toda España entre enero y marzo. Las malas cifras se daban, sobre todo, en los graneles sólidos, donde la bajada superó el 33 por ciento, se justificaron en su momento por parte del Puerto por el "menor consumo" de Arcelor debido a la paralización del horno alto "B" por avería.

La Autoridad Portuaria explicó en el encuentro de este miércoles que, hasta abril de 2026, se superaron los cuatro millones de toneladas. Esto se dio en un contexto marcado por "dos factores claves externos al puerto". Se refieren a la desaparición del carbón térmico de importación por la descarbonización y la ya citada causa de la menor demanda por parte de ArcelorMittal. "Eso ha generado un notable descenso respecto al año pasado", afirman en una nota oficial. El Puerto, no obstante, destaca que el resto de tráficos muestra "un comportamiento estable" o "claramente positivo" incluso "en un contexto en el que el Sistema Portuario Español registró un descenso del 1,3 por ciento", apuntan.

Concretan que los graneles líquidos tuvieron un ligero incremento, mientras que la mercancía general registró un crecimiento sostenido impulsado por el tráfico de contenedores. Así, la mercancía general sumó 623.619 toneladas, un 21,9 por ciento más que el año pasado. Añaden que el tráfico contenedores fue muy dinámico y que se alcanzaron los 23.652 TEUs (la unidad de medida estándar del transporte marítimo). Esto se debió, concretan desde el puerto gijonés, por la nueva línea con Canadá y la puesta en marcha del sistema ferroviario. Añaden que los TEUs crecieron un 3,97 por ciento respecto a abril del año pasado y el tonelaje asociado aumentó un 3,14 por ciento.

Una inversión para la red ferroviaria

El Consejo de Administración aprobó también autorizar la contratación del servicio de mantenimiento de la red ferroviaria interior del Puerto. Se dotará al plan de 1,5 millones de euros a cuatro años. El contrato, explican desde la Autoridad Portuaria, se enmarca en la apuesta por la intermodalidad del Puerto. Como avanzó este periódico, la Autoridad Portuaria encargó a primeros de año el Plan de Desarrollo Intermodal del Puerto que, entre sus objetivos, busca ampliar el área tierra adentro en la que El Musel puede captar mercancías. Lo que en lenguaje portuario se conoce como el hinterland. En cuanto al contrato en sí, prevé el mantenimiento preventivo e inspecciones, limpiezas de elementos y ajustes para la conservación y explotación de los 35 kilómetros de vías del Puerto.

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El Consejo de Administración Portuaria de esta mañana / LNE

En cuanto al tema de los puestos, el asunto afecta la autorización e instalación de estos elementos para actividades náutico deportivas en el ámbito del puerto local, la playa de Poniente y del Arbeyal. La aprobación de las nuevas normas se enmarcan en el plan PROA y regularán las condiciones estéticas y técnicas para que los puestos sean compatibles con usos portuarios, el tránsito de usuarios y haya una armonización estética.