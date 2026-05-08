El arreglo de la fachada de Mariano Pola centra ahora el trabajo de Pymar para adecentar su parte de Naval Gijón

El arreglo de la fachada de las construcciones del antiguo astillero de Naval Gijón que dan a la calle Mariano Pola centra estos días el trabajo de limpieza y adecentamiento del espacio que está ejecutando la sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), en cumplimiento de un requerimiento de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón. El trabajo arrancó hace unos días con las labores de eliminación de malezas y basura dentro del perímetro de lo que fuera el astillero. Ahora, la labor más visible es el arreglo de la fachada de la parte de la edificación que da a la calle. No muy lejos del acceso por la calle Palafox al paseo de Naval Azul, que también anda metido en obras.

Fue en febrero cuando el Ayuntamiento notificaba a Pymar, bajo amenaza de sanción, su exigencia de que hiciera trabajos de desbroce, poda y limpieza de la finca para cumplir con las obligadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. También se le pedía una revisión general de los inmuebles y naves del conjunto por si requerían de alguna reparación. Teniendo en cuenta, en ese caso, que hay una parte que está protegida desde el Catálogo Urbanístico y que sobre el total de ese ámbito se está tramitando un plan especial que reordene el espacio de cara al desarrollo de un parque empresarial.

Pymar presentó al Ayuntamiento un plan de trabajo centrado en dos acciones. Por un lado, la limpieza y desbroce del interior del complejo y, por otro, la conservación y restauración de la fachada protegida que está en contacto con la vía pública. Sobre esto último, el plan es ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar su estabilidad estructural y evitar cualquier tipo de desprendimientos. Tanto de elementos constructivos como decorativos. Además, y como actuación complementaria , se va a reparar una de las fachadas internas del complejo industrial ya que forma parte del cierre perimetral y debe mantenerse para separar la propiedad de Pymar del espacio público. Pymar tiene un mes para ejecutar todas estas operaciones.

Un operario en la zona verde de Naval Azul más próxima a la sede de Indra. / Lne

El astillero cesó su actividad en 2009 quedando una parte bajo la propiedad de Pymar, que la sigue manteniendo. Desde entonces el espacio ha permanecido sin uso salvo por la apertura, extraordinaria y durante unos días de julio, de una parte del terreno para albergar actividades de la Semana Negra. Sin uso pero en pie siguen todas las naves y edificios de oficinas del astillero que, mayoritariamente se construyeron en 1944.

Al tiempo que se ven trabajadores arreglando la fachada del astillero, en el vecino paseo de Naval Azul se ven operarios realizando labores de plantación de más vegetación y otros acabando de instalar la valla de protección en primera línea de mar. Son los remates para esa adecuación temporal como paseo del espacio de Naval Azul que el Ayuntamiento de Gijón le compró a la Autoridad Portuario. El paseo está abierto al público desde diciembre pero su inauguración oficial se espera para las próximas fechas.