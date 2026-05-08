"Es de excelencia", le recuerda la consejería de Educación a Foro sobre el Centro de FP del Mar

Aunque sin referencias concretas ni a Colegio Oficial de la Marina Mercante España ni al diputado forista Adrián Pumares, la consejería de Educación salió al paso de las dudas que uno y otro habían planteado sobre el correcto cumplimiento de las condiciones del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar en la formación que se está danto en el Centro Integrado de FP del Mar de Gijón, ubicado en El Arbeyal.

Pumares llevó el asunto a sede parlamentario para pedir que se verifique que la formación la están dando personas con la cualificación legal oportuna ya que de lo contrario la titulación conseguida por el alumano podría generar problemas.

Desde la Consejería de Educación se recuerda que el centro de Gijón está dentro de la red nacional de centros de excelencia en cuanto a formación marítimo-pesquera –integrado por 66 centros– y que está homologado por la Dirección General de Marina Mercante e inspeccionado por la Capitanía Marítima de Gijón. También ha pasado auditorias de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. En estas inspecciones se evaluan las condiciones fijadas ese convenio STCW (en sus siglas en inglés) y "en ninguna de ellas se ha realizado observación alguna sobre la cualificaión del profesorado".

Medalla de Plata de Gijón

A Pumares, y a Carmen Moriyón como presidenta de Foro, sí hizo mención directa la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez, al acusarles de "intentar desprestigiar la educación pública para favorecer intereses privados" al poner en duda la cualificación del profesoraso del Centro de FPdel Mar. "Es patético que duden de la calidad formativa de un centro público de excelencia mientrs obviar las irregularidades de algunas universidades privadas que actúan como franquicias sin rigor formativo", denunció Pérez, que recordó que el Centro fue distinguido en 2021 con la Medalla de Plata de la Villa.