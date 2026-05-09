El Día de los Museos de Gijón, escaparate de un trabajo en equipo "ejemplar"

Aprovechar un "gran escaparate" para "sorprender" con la riqueza de sus colecciones y sus continuas mejoras y reivindicar el papel que juegan a la hora de eliminar o superar barreras entre las personas. Con estos grandes objetivos afrontan los responsables de los museos de la ciudad las jornadas del próximo jueves al siguiente lunes, fechas en las que celebrarán numerosas visitas, talleres y actividades gratuitas para festejar el Día de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo.

Para esta celebración que lleva por lema "Museos uniendo un mundo dividido", los ocho equipamientos municipales y el Evaristo Valle han trabajado "en equipo", haciendo gala de una colaboración que le permite a Gijón entender la cultura como un elemento "diferenciador" que resulte clave "como motor económico para la ciudad". "Pocas ciudades pueden presumir de tener ocho museos con cargo municipal. Al tenerles a ellos, que son todos expertos en sus materias, a nivel político podemos apostar por la cultura", remarca la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, la forista Montserrat López Moro.

En un encuentro con LA NUEVA ESPAÑA en el Museo del Ferrocarril, la edil de Cultura, el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, y los responsables de los equipamientos aseguran que las jornadas previas a la celebración del Día de los Museos están siendo "agotadoras". No es ninguna exageración, ya que haber tomado la decisión de festejarlo durante cinco días ha conllevado una mayor oferta que alcanza la treintena de actividades. "Hacen un trabajo de absoluta involucración durante todo el año, pero cuando tienen que aprovechar estos momentos de gran difusión también se vuelcan absolutamente", agradece Martínez Valdajos, que asegura que las citas que requieren inscripciones "se cubrieron en tan solo una hora". "Va a ser un éxito de público y buscamos que se vivan experiencias cercanas y de calidad", apunta.

Una de las grandes novedades de esta edición será la apertura excepcional el lunes 18 del Palacio de Revillagigedo, donde se encuentra la exposición "Convivium". Allí, además, habrá una charla sobre la vid y el vino el jueves 14 a las 18.30, se presentará un nuevo catálogo sobre la muestra el viernes 15 a las 18.00 y se impulsarán visitas guiadas el fin de semana.

"Un ‘convivium’ significa un banquete entre amigos y esa es la filosofía con la que afrontamos este día para unir mundos alrededor de una mesa", indica la responsable de los museos arqueológicos, Paloma García, que subraya que en la Campa Torres habrá itinerarios guiados y que en las Termas se desarrollará un concierto de "Ensemble" 4.70" el día 16 a las 20.30 horas. Por otro lado, habrá buses lanzadera a la villa de Veranes, que ofrecerá talleres de manualidades el fin de semana.

En los museos de Bellas Artes de Gijón, la Casa Natal de Jovellanos y el Piñole, también se han volcado con esta celebración. El responsable de estos equipamientos, Saturnino Noval, pone el foco en citas en la Casa Natal como la presentación de la obra "Domingo en Somió", el jueves 14 a las 20.00 horas, y el concierto de "Lofácil", de electrónica experimental, el sábado a las 20.00 horas. En el Piñole incide en las instalaciones inmersivas sobre el imaginario de Nicanor Piñole los días 15 y 17. "Afrontamos este Día de los Museos con ilusión. Es una oportunidad de que vengan algunos vecinos de Gijón que durante el resto del año sean más reacios a utilizar nuestros equipamientos. Creemos que el arte es un buen vehículo para unir personas. La belleza y la emoción que transmite pueden ser compartidas por cualquiera", desarrolla Noval.

Javier Fernández, al frente del Museo del Ferrocarril y de la Ciudadela de Celestino Solar, resalta que "el lema de este año es más inspirador que en otras ocasiones". En el Museo del Ferrocarril habrá el jueves 15 a las 13.00 horas una proyección en colaboración con el Museo Ferroviario Juan Murray de Argentina. En la Ciudadela se podrá disfrutar el sábado de un espectáculo de la compañía "Arrels de Bosc". En el Muséu del Pueblu d’Asturies tendrán, entre otras propuestas, un repaso a fotografías y cartas enviadas entre emigrantes asturianos a América y sus familias.

El Museo Evaristo Valle también participará en el Día de los Museos, ofreciendo jornadas de puertas abiertas de viernes a domingo y varias actividades, entre ellas un taller sobre hojas con Noelia Velasco el día 17 a mediodía. "El trabajo en equipo que se hace en esta cita es un ejemplo de colaboración entre nosotros", señala el responsable del museo, Pablo Basagoiti, que agrega que "en estas fechas el público se vuelca con nosotros y es el reflejo de lo que hacemos durante todo el año". "Les invitamos a que vengan siempre, ya que los museos son sitios a los que hay que volver porque siempre están pasando cosas", asevera.

Obras y mejoras en marcha

Con motivo del Día de los Museos, serán muchos los gijoneses y visitantes que disfruten del buen momento por el que pasan los equipamientos de la ciudad, que en 2025 superaron el medio millón de visitantes. En ellos, además, hay en marcha una serie de mejoras y proyectos que les permiten mirar al futuro con seguridad. Mientras que en el Museo del Ferrocarril comenzarán esta semana una importante renovación de su sistema de alumbrado, en los museos arqueológicos están centrados en culminar la tercera fase de rehabilitación de la Campa Torres y se encuentran en periodo de producción de unos elementos audiovisuales accesibles para "hacer más comprensibles las visitas".

Asimismo, en el Muséu del Pueblu d’Asturies se cambiará el sistema de climatización de la fototeca y se realizarán mejoras en la iluminación. "Los museos ya funcionan muy bien, pero hay cambios de forma constante. Lo más importante es que se están ampliando las colecciones continuamente", expresa el director del Muséu del Pueblu d’Asturies, Juaco López.

A la fortaleza de esa "unión" entre los museos que facilita contar con una red municipal se suman el aprovechamiento del Revillagigedo para grandes exposiciones y la recién comenzada obra en Tabacalera. "Va a ser un revulsivo para toda la ciudad. Será un equipamiento del siglo XXI que permitirá paliar los límites que tenemos en el resto de la red. Gijón va a ser una ciudad cultural atlántica de primer orden", subraya la concejala de Cultura.

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En esa misma línea se pronuncian directores como Saturnino Noval, que espera que "Tabacalera sirva para poder exponer y conservar colecciones que no podemos ofrecer por problemas de espacio". Por su parte, Paloma García puntualiza que "el panorama cultural de Gijón en la actualidad es un ejemplo a seguir en otras ciudades y la red sirve como revulsivo económico para la ciudad". "Tabacalera sería el lugar idóneo para que toda la red de museos trabajara en conjunto para organizar exposiciones y actividades que nos impliquen a todos", culminan los líderes de unos equipamientos culturales que tienen todo listo para su semana más intensa.