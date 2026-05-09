El Musel y el Ayuntamiento de Gijón firman convenio para mejorar la seguridad en el puerto
El objetivo, según los responsables del Puerto, es "elevar los niveles de seguridad en el puerto y su entorno"
La Autoridad Portuaria de Gijón ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad para establecer un marco de colaboración que permita reforzar la prevención y extinción de incendios en el recinto portuario y mejorar la coordinación ante situaciones de emergencia.
Responsables de la dársena gijonesa han destacado que el convenio tiene una vigencia de cuatro años prorrogables y permitirá desarrollar tanto funciones de intervención como de colaboración en cuestiones de prevención e inspección entre el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
En virtud de este acuerdo, la Autoridad Portuaria se compromete a formar al personal del servicio de prevención y extinción, promover y organizar simulacros, y poner a disposición de los equipos municipales los medios materiales específicos necesarios para las incidencias o emergencias asociadas a la actividad portuaria.
Para financiar los medios materiales y el programa formativo, la Autoridad Portuaria destinará 100.000 euros al año.
Por su parte, el servicio de prevención de incendios se compromete a realizar también labores de formación, colaborar en las operaciones de salvamento terrestre y marítimo en la zona de servicio del puerto y colaborar con la Autoridad Portuaria en las actividades de prevención.
La presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, ha remarcado que el objetivo es "elevar los niveles de seguridad" en el puerto y, por tanto, también en las zonas limítrofes.
Roqueñí ha añadido que la incorporación del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Gijón en el grupo de intervención previsto en el Plan de Emergencia Interior de la Autoridad Portuaria "permitirá seguir mejorando la seguridad del puerto y de su entorno".
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