La compra de la finca de Flex en Gijón se cerrará "en pocas semanas"

El Ayuntamiento espera cerrar "en pocas semanas" la compra de la finca donde se ubicaba la ya derribada nave de Flex. Fue en noviembre cuando el gobierno local comunicó que había una voluntad por ambas partes —administración y propietaria del terreno— para llevar a cabo la operación. Desde entonces se han producido varias reuniones, en una de las cuales se decidió que se encargarían cuatro tasaciones, dos por una parte y dos por la otra, de cara a extraer una media que determinará el importe final de la adquisición.

"Siempre hubo un acuerdo de compra, desde que lo anunciamos", resalta la Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón. La demolición de la antigua nave de la fábrica de colchones empezó en junio del pasado año. Ya se habían cumplido dos décadas desde su cierre, por lo que el transcurrir del tiempo era más que evidente en el equipamiento. Esto sembró la preocupación entre los vecinos de La Calzada, que alertaron en varias ocasiones del vandalismo que sufría el equipamiento. Los propietarios, una entidad bancaria, habían dejado poco a poco de lado el mantenimiento del solar después de fallidos intentos de venta. La situación, dados los problemas de salubridad y seguridad, desembocó en que el Consistorio declaró el inmueble en ruina en 2024.

Llegaron posteriormente varios avisos a la propiedad para que acometiese el derribo. Al no obtener resultado, el Ayuntamiento licitó una demolición subsidiaria. A saber, las arcas municipales costean los trabajos si bien esa factura la asume la citada propiedad. Esta, tras la última modificación del contrato, ascendía a 818.551 euros. Por tanto, esta cifra se descontará del precio final que se pacte para la venta de la parcela.

En esas se encuentra actualmente la operación, en pulir los últimos detalles para que el recinto pase manos municipales. Hay confianza en el Consistorio para completar la compra en semanas. La hoja de ruta para este espacio de La Calzada también está definida. En el área de Infraestructuras, que lidera Gilberto Villoria, ya se trabaja en el proyecto de adecuación provisional de la zona para convertirla en un aparcamiento. La finca, de más de 3.600 metros cuadrados, podrá acoger 150 plazas. Este plan para aumentar el estacionamiento en el barrio comportará una obra de 265.000 euros. La idea es que el parking pueda entrar en funcionamiento este mismo año. La iniciativa de ganar aparcamiento era una "prioridad" para el gobierno local, que quería compensar la pérdida de espacios que conllevó la reforma de la ecomanzana.

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En todo caso, será una obra temporal ya que el terreno se enmarca en un ámbito urbanístico más amplio, con otros propietarios. Su futuro deberá decidirse con un plan especial que, de acuerdo con la normativa urbanística, permitiría la creación de viviendas. No obstante, no será este un trámite que pueda realizarse a corto plazo. Mucho más cerca está, por tanto, la formalización de la compra del solar. Desde la asociación vecinal "Alfonso Camín" ya transmitieron su satisfacción por la prevista adquisición del terreno donde se hallaba la derruida nave de Flex y, asimismo, por la próxima generación de un parking provisional. Sobre la propia nave, los vecinos lograron "in extremis" salvar el icónico rótulo durante el proceso de demolición. Se trasladó a los almacenes de Piti. Los residentes desean que se restaure y forme parte de una exposición sobre la memoria histórica del barrio del oeste. Como decía Carlos Arias, presidente vecinal, "es historia de La Calzada".