El encuentro final del proyecto "SwimSafe" del Club Santa Olaya cambia de fecha: esta es la razón

La "Convención de Guardianes del Agua", jornada final de "SwimSafe" (el proyecto de educación y seguridad acuática impulsado por el Club Natación Santa Olaya), cambia de fecha. Se celebrará, finalmente, el 27 de mayo. En principio iba a tener lugar este martes 12, pero se ha decidido posponerlo "por prudencia en vista de la previsión meteorológica de tormentas", explican desde el club olayista.

La cita será, por tanto, el 27 de mayo en El Arbeyal. La convención arrancará a las 10.00 horas y el recorrido de autoridades y patrocinadores por los distintos puestos (Bomberos, socorristas y las diferentes estaciones) comenzará a las 11.15 horas. Después habrá una exhibición de un rescate y a las 12.15 horas, entrega de los diplomas acreditativos a todos los centros educativos participantes en "SwimSafe".

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Al encuentro están convocados más de mil alumnos de segundo de Primaria de 35 colegios de Gijón y Carreño. Como señaló Gonzalo Méndez, presidente del Santa Olaya, los escolares "comprobarán que todo lo aprendido en las aulas, en los patios y en el club se aplica en la vida real". La actividad incluirá un circuito en la playa dedicado a la prevención, almuerzo, exhibición de los servicios de Emergencias y una reunión de despedida.