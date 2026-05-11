El Hospital de Jove supera las 100 operaciones con el robot Da Vinci: "Las hemos alcanzado mucho antes de lo previsto"
"Estamos muy contentos con los resultados que se están obteniendo", afirman desde el centro médico de la zona oeste
La cirugía robótica da sus frutos en el Hospital de Jove. El principal centro médico de la zona oeste, que comenzó a realizar operaciones con el robot "Da Vinci" en mayo de 2025, acaba de superar las primeras 100 intervenciones con este modelo con el que ya contaban en el Hospital de Cabueñes y en el HUCA.
Los servicios de Urología, Cirugía General y Ginecología del Hospital de Jove han sido los encargados de llevar a cabo estas intervenciones. Desde el Hospital de Jove han asegurado que "estamos muy contentos con los resultados que se están obteniendo con el robot Da Vinci".
"No tenemos ninguna queja. Cuando empezamos nos marcamos el reto de hacer unas 50 operaciones antes de que acabara el año y hemos llegado a 100 mucho más pronto de lo previsto", desarrollan. Aunque no se descarta que otros servicios trabajen con el Da Vinci en el futuro, el Hospital de Jove se centra por el momento en "consolidar lo que está siendo útil para estos tres servicios".
La fase de levantamiento del edificio polivalente, casi culminada
De forma paralela, estas mismas fuentes confirman que las obras en el Hospital de Jove "van conforme a lo previsto". La fase del levantamiento de la estructura, con cinco plantas, ya está prácticamente culminada. El objetivo es que las tareas finalicen en verano de 2027 y que el edificio polivalente esté operativo en otoño de 2027.
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