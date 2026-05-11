De las "prometedoras aplicaciones" de la IA en el ámbito sanitario a la necesidad de una atención "más humana y empática": las conclusiones de la primera fecha del Simposio Internacional de Bioética en Gijón

Un encuentro para "reflexionar juntos, tender puentes y abrir caminos" acogió este lunes el Bioparc Acuario de Gijón. El Simposio Internacional de Bioética, organizado por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), celebró su primera jornada, en la que los participantes destacaron las "prometedoras aplicaciones" de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud. "El progreso siempre asustó, pero nunca pasó nada", sostuvo Marcelo Palacios, fundador de la SIBI, en el marco de una conversación interdisciplinar sobre ética, datos, derecho, sociedad e investigación, entre otras cosas.

"La IA ofrece grandes oportunidades, pero también riesgos; hay que ver cómo ponerla al servicio de las personas", subrayó Isolina Riaño, presidenta de la SIBI, que afirmó también que la soledad no deseada es "un gran desafío ético de la sociedad". La cita, tras la pertinente apertura institucional, arrancó con una mesa redonda titulada "Riesgos y posibilidades de la IA en salud". Ensalzó Roger Campione, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo y miembro del Comité Científico de la SIBI, que existe un "abanico amplio" de aplicaciones que brinda este campo de la informática.

"La bioética pertenece a la vida cotidiana, a las decisiones públicas y a las prácticas clínicas diarias", aseguró Rocío Allande, directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, que recalcó que "el verdadero progreso sanitario no solamente consiste en incorporar tecnología, sino en sistemas más humanos, accesibles y éticos", proclamó Allande, a la par que señaló que Asturias apuesta por "una innovación responsable vinculada a los cuidados".

Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, declaró que "los grandes retos colectivos no se afrontan en soledad". En ese sentido, aseveró que "realidades tan dolorosas como la soledad no deseada no admiten soluciones simples ni respuestas apresuradas". Del Arco, asimismo, insistió en que, en el ámbito sociosanitario, "hay que tejer redes, comunidad y conocimiento". Sobre el simposio, remarcó que este tipo de encuentros son necesarios para generar "espacios de reflexión y diálogo" de cara a impulsar "sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas".

"Mirar más al paciente y no tanto al ordenador"

Lidia Clara Rodríguez, directora general de Planificación Sanitaria, abogó por una tecnología "para una atención más humana y empática". Al respecto, indicó que el objetivo es que el personal sanitario "no mire tanto al ordenador y sí al paciente". En la primera mesa redonda participaron, además de Roger Campione como moderador, José Antonio Seoane, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de A Coruña; Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo; y Àtia Cortés, responsable del Grupo Responsabilidad en IA y Ética del Instituto de IA Centro de Supercomputación de Barcelona. Hablaron del marco ético de la IA, de la IA y el Derecho y la perspectiva del ingeniero de datos, respectivamente.

El Simposio Internacional de Bioética vivirá su segunda y última jornada este martes. Se abordarán temas como la soledad no deseada y el Espacio Europeo de Datos. "Es un encuentro de escucha y pensamiento crítico, de construcción de propuestas y puentes entre disciplinas e instituciones", reivindicó Isolina Riaño.