Accidente en el barrio gijonés de La Calzada: evacuado en ambulancia un hombre de 83 años tras ser atropellado
El varón fue trasladado al Hospital de Jove
Nuevo accidente en Gijón. Un varón de 83 años tuvo que ser evacuado este martes en ambulancia al Hospital de Jove tras ser atropellado en la avenida Argentina, a la altura de la rotonda de la iglesia de Fátima.
El accidente, que generó bastante revuelo entre los vecinos de la zona y entre quienes caminaban por la zona, tuvo lugar al mediodía de ese martes. Según las fuentes consultadas, el varón que fue atropellado resultó herido leve y fue trasladado al Hospital de Jove "con dolor de rodilla".
Hasta el lugar de los hechos se trasladó la ambulancia que llevó al varón hasta el Hospital de Jove, así como agentes de la Policía Local para controlar el tráfico y esclarecer los motivos del accidente. Por el momento no se conocen las causas del impacto.
Este es el tercer accidente que se produce en Gijón en apenas cuatro días. Este sábado hubo una brutal colisión múltiple en la avenida de El Llano que dejó tres heridos. Cuatro coches se vieron involucrados y una conductora de 71 años tuvo que ser excarcelada de su vehículo y trasladada al Hospital de Cabueñes con un traumatismo craneoencefálico y varios cortes en el cuerpo.
Por otro lado, el lunes tuvo lugar a primera hora de la mañana un fuerte accidente entre un coche y un patinete. El único herido, un joven de 28 años que conducía el patinete, sufrió un traumatismo craneoencefálico así como fracturas en las dos tibias y peronés, además de lesiones varias en el rostro. Debido a su estado, fue trasladado en UVI Móvil hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo, entubado y con máxima prioridad para ser intervenido en quirófano.
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