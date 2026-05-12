El Club Santa Olaya lanza su campaña de captación más ambiciosa para sumar mil socios nuevos

Con el verano a la vuelta de la esquina, el Club Santa Olaya lanza su campaña de captación de socios más ambiciosa desde la pandemia. "Agresiva, llamativa y muy provocadora", son los adjetivos con los que Gonzalo Méndez, presidente del Santa Olaya, calificó los nuevos descuentos que entrarán en vigor este jueves y con los que esperan sumar sobre mil socios nuevos. Este aumento de afiliados guarda mucha relación con la ampliación de las instalaciones que tienen prevista para el año que viene.

Los descuentos, aprobados en febrero por la asamblea del club, se realizarán sobre la cuota de inscripción. Para las nuevas altas, la rebaja será de un 50%, pasando de 840 a 420 euros. En el caso de antiguos socios, el precio será menor. Con un descuento del 70%, el precio a pagar será de 252 euros. También cuentan con ofertas para los socios que quieran llevar a amigos o familiares. Por cada nueva alta que lleve un socio, tendrá un 80% de descuento en la actividad mensual que desee. En el caso de los menores de 12 años, siempre que su inscripción esté acompañada por la de un adulto, será gratuita.

Estos descuentos también se aplican a otras opciones como las parejas de hecho o matrimonios que se apunten juntos. En este caso, el precio pasará de 720 a 370 euros cada uno. En el caso de ser antiguos socios, bajará hasta los 222 euros por persona. Los menores de 18 años y mayores de 12, pagarán 310 euros, 186 euros si pertenecían con anterioridad al club. Y si van acompañados por un adulto, la cuota de inscripción queda en 220 euros para los nuevos y 132 euros para los antiguos socios.

La campaña arrancará este 14 de mayo, pero no tendrá fecha de cierre. "El final lo marca el número estimado de más, menos, mil socios nuevos. Lo hacemos así por no generar las molestas colas a la hora de apuntarse, porque sí sabemos certeramente que va a venir mucha gente", avisó el presidente.

La esperada ampliación de las instalaciones

Esta revolucionaria campaña de captación de socios llega con la vista puesta en la futura ampliación de las instalaciones. Casi 5.000 metros cuadrados que va a sumar el Santa Olaya que albergarán "el mayor gimnasio de Asturias", relató Méndez, añadiendo que, por el momento, desconocen el cálculo económico final de lo que va a costar la obra. "Vamos a constituir una asamblea extraordinaria, solo y exclusivamente para ese punto, donde los socios determinen lo que sea procedente respecto a la ampliación, explicó el presidente.

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El proyecto está en manos de la concejalía de Urbanismo y desde el club esperan que este año se despeje todo el tema burocrático para que las máquinas puedan empezar a trabajar en 2027. "Querríamos tener todo este año. Los planos ya para ejecución, la empresa a la cual se le pudiese adjudicar esa obra, la cuantía que supondría, los plazos reales... todo eso para esa asamblea donde se decida el sí o el no. Que será sí", remata con optimismo el presidente del Santa Olaya.