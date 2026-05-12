La Fundación Mar de Niebla reúne el viernes a 300 niños en el Arbeyal para celebrar una jornada sobre ciencia y economía azul

Las inmediaciones de la playa del Arbeyal acogerán este viernes la primera edición del "Hackathon Steam Anillo Azul", una actividad impulsada por la Fundación Mar de Niebla en la que participarán cerca de 300 escolares y jóvenes.

La jornada, que se desarrollará de 9.30 a 13.30 horas, pondrá el foco en retos prácticos relacionados con la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y la economía azul. "Buscamos convertir la zona oeste de Gijón en un laboratorio abierto de innovación y aprendizaje", señalan desde Mar de Niebla.

El evento combinará talleres, experiencias interactivas y un Foro de Empleabilidad dirigido a jóvenes, profesorado y comunidad educativa, con la participación de entidades científicas, tecnológicas y ambientales de referencia.

Entre las entidades colaboradoras se encuentran el Instituto Español de Oceanografía, el Bioparc Acuario de Gijón, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Barcelona, el Puerto de Gijón y el Club Natación Santa Olaya, entre otras instituciones, empresas y entidades sociales del territorio.

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Esta iniciativa forma parte del proyecto "XplorarTIC", financiado por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, y busca "despertar vocaciones STEAM desde una perspectiva participativa, intergeneracional y conectada con el entorno marítimo y comunitario del barrio", tal y como explican desde Mar de Niebla.