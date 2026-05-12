El muelle de Rendiello, en El Musel, vivió este martes una de sus grandes jornadas con una descarga masiva de pescado. Más de 65.000 cajas de bocarte, 550.000 kilogramos de pescado rulado y hasta 88 barcos llegaron a las costas de Gijón. "Intensa y épica", resumió Isabel Pacios, gerente de la lonja, sobre una descarga que provocó colas de pescadores para pesar el material y barcos anclados de proa ante el gran número de ellos.

Tal fue el volumen que una jornada no bastó para calcular al completo esta gran descarga que ejemplifica el crecimiento que ha venido experimentando la lonja de Gijón en los últimos años. Las cajas no daban abasto en la cancha de Gijón-Musel que se agolpaban por todas las esquinas con el bocarte como gran protagonista, después del pistoletazo de salida del pasado 15 de abril con los 35.000 kilos de bocarte, vendido a precios de entre 4,12 y 6,95 euros, en el arranque de la temporada. No por nada, fue la especie de la que más kilos se subastaron en Gijón el año pasado, con la segunda mejor marca de la historia.

EN IMÁGENES: "Intensa y épica" descarga en Lonja Gijón: más de 65.000 cajas de bocarte y 550.000 kilos de pescado rulado / Ángel González

La cifra de 12.256.639,79 de pescado y marisco que se subastó en 2025 parece más que realista que se supere una temporada más. Tras elevar su facturación un 47,14% más respecto a 2024 y sobrepasar en kilos rulados a la lonja de Avilés, en Gijón siguen manteniendo un excelente ritmo como se muestra en estas jornadas del bocarte. A esta, se sumará en pocas semanas el arranque de otra gran campaña como es la del bonito. Cada año adelanta sus plazos y en la anterior, ya se vieron los primeros ejemplares rulados en mayo.

Otra de las grandes especies, la segunda más subastada en Gijón-Musel, es la de xarda que, sin embargo, año tras año va bajando en prestaciones ante el cambio de rutinas de esta especie hacia el norte. Frente a ello, la costera del bocarte sigue mostrando músculo y posicionándose como el gran activo de la lonja gijonesa. Los pesqueros gallegos, en su mayoría, siguen descargando en Gijón a buen ritmo y subastando en precios que durante los primeros días oscilaban entre los 2,5 y los 10 euros el kilo.

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Los principales interesados en estas descargas siguen siendo las conserveras que, en su mayoría, adquieren este pescado, poniendo el foco en los ejemplares de mayor tamaño para transformarlos en anchoas. Los de menor tamaño, suelen acabar en manos de mayoristas de pescado para su posterior venta al público general.