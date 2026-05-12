Sigue el choque entre Moriyón y Zapico: La Alcaldesa de Gijón reta al consejero a "dejar de quejarse" y activar Ecojove para impulsar 1.900 viviendas protegidas

De incurrir en prevaricación si bloqueaba la orden de retirada del monumento del Simancas acusaba hace unos días Ovidio Zapico (IU) desde la consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda, Urbanismo y Derechos Ciudadanos al gobierno municipal de Gijón. La Alcaldesa forista de Gijón, Carmen Moriyón, conjugaba el mismo verbo para hablar de una "presunta prevaricación, al menos moral" del equipo de Zapico ante su negativa a reactivar el proyecto de Ecojove, con una propuesta de 1.900 viviendas protegidas paralizadas desde hace años.

El Simancas y Ecojove son, ahora mismo, los campos de batalla de una guerra que no es nueva entre el Ayuntamiento y el ala de IU del gobierno del Principado de Asturias. "Nos han puesto muchos palos en las ruedas desde las administraciones competentes pero no vamos a quedarnos quietos", fue el mensaje de Moriyón a Zapico en materia de vivienda tras presentar una nueva acción del Plan Llave para 180 viviendas de alquiler.

Aunque para Moriyón urge recuperar Ecojove por su volumen de vivienda. "Nos obligaron a mantener en el PGO esa reserva de suelo para 1.900 viviendas y ahora todos son quejas. Tenemos las necesidades de vivienda que tenemos, hay constructores interesados en este proyecto y, ¿qué hace la consejería? Nada. Si es un proyecto faraónico, reformúlelo pero no esté quejándose todo el día. El problema es que quieren algo donde esté la pala antes de las elecciones. Que todo Gijón lo sepa", espetó la Alcaldesa pensando en Zapico, que solo unas horas antes había vuelto a criticar la falta de colaboración del Ayuntamiento de Gijón con su equipo. El Príncipado denuncia que el gobierno local no les cede suelo para construir vivienda pùblica. Un punto de enfrentamiento al que se suma que el gobierno de Gijón rechaza el plan de la Consejería de declarar zonas de mercado tensionado los barrios de Cimavilla y La Arena y que la Consejería ha sido más que crítica con iniciativas del equipo local de Foro y PP en materia de vivienda como el propio Plan Llave o el programa "Gijón confía alquilando".

Una consejera de IU en el acuerdo de 2010 para Ecojove

Para afear el desapego de Zapico a Ecojove hizo la Regidora un poco de historia empezando por el 11 de junio de 2010 cuando Principado, Ayuntamiento y un grupo de constructores firmaban el convenio de Ecojove. "En mayo de 2011, unos días antes de las elecciones, se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Vivienda del gobierno de Zapatero, la consejera de Vivienda que era Noemí González, de IU, y la Alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, por el que el 75% de la edificabilidad de Ecojove era para vivienda protegida. ¿Qué se hizo? Nada", describió la Alcaldesa recalcando en varias ocasiones la militancia en IU de la consejera de ese momento.

Moriyón no se olvidó de recordar que IU y PSOE votaron en contra de la intención de Foro, en su primera etapa de gobierno en Gijón, de modificar el convenio para podear ejecutar la actuación por fases. "Pero en 2019 cuando estabamos con el Plan General, la CUOTA informa que sí o sí había que mantener esa bolsa de suelo de vivienda protegida", completó Moriyón, que resumió el devenir político de la operación con un "gobierno de izquierdas lo tramó en 2010 y un gobierno de izquierda, también con IU en Vivienda, mira ahora para otro lado.

Ovidio Zapico, en sede parlamentaria. / Lne

La crisis inmobiliaria llevó a los promotores a tener problemas financieros que acabaron por ser insalvables y paralizar la actuación. El proyecto para ejecutar la urbanización expiró en 2016 y el convenio en 2023. A mitad de 2024, y ya con el nuevo equipo, la Consejería hablaba de la necesidad de redefinir el proyecto para adecuarlo a las condiciones actuales. No hubo ningún movimiento en ese sentido.

Solo hace unos días, y en sede parlamentaria, Zapico daba el proyecto por finiquitado al entender que no tenía sentido sin la comunicación que en su momento le suponía el, ahora fallido y entonces previsto, vial de Jove. Un argumento que no le vale a Moriyón. "Claro que se puede construir allí, y si se construyeran viviendas se haría barrio, se cosería la ciudad en esa parte y se integraria en la zona oeste. Luego, sería responsabilidad de todos mejorar los accesos y el transporte público", explicó Moriyón.

Del vial de Jove al modelo de Peritos

La Alcaldesa mostró también sus discrepancias con el modelo de IU que prioriza la acción pública frente a la colaboración público-privada que defiende Foro. Por eso, Moriyón reivindicó que el modelo a seguir es el de Peritos –una obra de 250 pisos para jóvenes impulsados por el Principado con fondos europeos– "donde se cede la parcela gratuitamente al promotor, se le da una ayuda directa por vivienda y se le permite una superficie comercial en los bajos. A los promotores tienen que salirles las cuentas y si no les salen, no hay vivienda aseguible. Esa es la realidad y no se puede enmascarar".