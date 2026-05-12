Suspendido el juicio por los despidos de los exdirectivos de Ebhisa vinculados al caso del carbón desaparecido del puerto de Gijón

Habrá que esperar. Los juicios por las demandas de despido interpuestas por dos exdirectivos de Ebhisa, previstos para este lunes en el Juzgado de lo Social número 2 del Palacio de Justicia de Gijón, quedaron suspendidos sin que se estableciera una nueva fecha para su celebración. La interrupción de la vista oral se produjo tras una petición conjunta de todas las partes implicadas en el proceso, que busca dirimir la legalidad de la extinción de los contratos tras las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de mineral en El Musel. Por el momento, el juzgado gijonés ni la abogacía notificaron cuándo se retomará el proceso.

El procedimiento judicial tiene su origen en el informe forense que la Autoridad Portuaria de Gijón encargó a la consultora KPMG. Dicho documento analizó de forma exhaustiva la actuación de la terminal de graneles sólidos (Ebhisa) en relación con la gestión del cargamento del buque "Berge Triglav" y las posibles responsabilidades internas en la desaparición de una partida de carbón.

Según reflejó la investigación forense, el mineral desaparecido fue cargado por Ebhisa para la empresa NMR. La operación se realizó presuntamente camuflando la mercancía como si perteneciera a otro navío, todo ello sin que el cargamento hubiera pasado previamente por los controles obligatorios de la aduana.

A raíz de estas conclusiones y tras la valoración jurídica realizada por un abogado del Estado, la empresa procedió al despido disciplinario de la exgerente de la estibadora y del que fuera director del Puerto de Gijón. El informe detectó supuestos fallos en la cadena de mando y en la supervisión de las operaciones portuarias durante el mencionado episodio.

Las vistas suspendidas este lunes representan uno de los flecos judiciales aparejados este caso, cuyo pilar principal es la supuesta desaparición en 2020 de 120.000 toneladas de carbón de El Musel bajo las premisas citadas previamente. Los dos exdirectivos demandaron a Ebhisa al considerar que sus despidos no se ajustaron a derecho.