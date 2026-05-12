Zapico se encara con Moriyón por Ecojove: "Que no lo use como cortina de humo para ocultar su fracaso en vivienda"

"Lo que no puede hacer la Alcaldesa es utilizar Ecojove como cortina de humo para ocultar el fracaso de su política de vivienda. El gobierno de Gijón ha anunciado mucho y ejecutado muy poco. Titulares sí; viviendas, ninguna". Así de clara fue la respuesta del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU) a las acusaciones que unas horas antes le había hecho la regidora de Gijón. La forista Carmen Moriyón aprovechó un acto en el salón de recepciones de la Casa Consistorial para presentar una nueva iniciativa enmarcada en el municipal Plan Llave para cargar contra Zapico y exigirle que dejara de quejarse de falta de colaboración del gobierno gijonés y acometiera el proyecto de Ecojove.

Un proyecto que se concretó en 2010 con la previsión de generar 1.900 viviendas protegidas a partir de un convenio entre promotores, Ayuntamiento y Principado, que se extinguió definitivamente en 2023. El equipo de Zapico planteó en 2024 redefinirlo pero ahora lo descarta. El gobierno local lo reivindica como una acción fundamental ante las actuales necesidades de vivienda y denuncia la inacción del gobierno del Principado en esa operación. Zapico le devolvía la pelota a Moriyón y su equipo en este asunto recordándoles que "si consideran prioritario desarrollar Ecojove, que lo hagan. La competencia urbanística es municipal. Lo que no vale es intentar trasladar al Principado responsabilidades que corresponden al ayuntamiento”, sentenció.

Zapico ya había explicado hace unos días en sede parlamentaria que sin el vial de Jove no tenía sentido realizar una actuación residencial en un espacio desconectado de la ciudad. Un argumento que mantiene. Ese y que hay que tener una mirada más de conjunto sobre la zona oeste y tener claro que hay otros barrios de la ciudad más vulnerables en materia de vivienda y con mayor madurez urbanística para desarrollar proyectos. “No parece sensato impulsar un nuevo desarrollo aislado mientras siguen pendientes problemas estructurales en el entorno. La planificación urbana exige una mirada integral, no operaciones desconectadas de la realidad territorial”, concretó Zapico sobre el plan de Ecojove.

El fallido Plan Llave y la copia del modelo de Peritos

En todo caso para el consejero y líder asturiano de IU el único interés de Moriyón con Ecojove es tapar los malos resultados de su Plan Llave, donde quedó desierta por falta de solicitudes una primera licitación de seis parcelas municipales que se ofertaban a los constructores para construir vivienda protegida. Para Zapico, "después de la convocatoria fallida del Plan Llave y con un balance de cero viviendas licitadas, resulta evidente que la política estrella del gobierno municipal en materia de vivienda ha fracasado".

El nuevo proyecto del Plan Llave, presentado hoy mismo, se centra en impulsar entre 150 y 180 viviendas para alquiler asequible en Nuevo Gijón. El plan incluye la cesión del suelo municipal por 75 años, ayudas directas de unos 40.000 euros por piso del Ayuntamiento a los constructores y la posibilidad de que puedan dar uso comercial a los bajos. Un modelo similar al que el Principado está ejecutando en Peritos, con su plan 250 viviendas para alquilar a jóvenes que se financia con fondos europeos.

Zapico ve en esta nueva propuesta del Ayuntamiento una rectificación a su propia política de vivienda y una apropiación de las ideas de otro. No solo por la fórmula de trabajo, también por la elección de un espacio que el Principado había detectado en su rastreo de solares donde construir. “Lo importante no es apropiarse de ideas, sino poner soluciones en marcha”, recalcó el coordinador de IU para quien, en todo caso, en la acción de Gijón en materia de vivienda hay “más propaganda que gestión”.