La Alcaldesa propone al Principado reactivar el plan de Ecojove con una fase inicial de 300 viviendas protegidas

"¿Qué 1.900 es una locura? Pues nos lo replanteamos. ¿No podemos sentarnos las dos administraciones y plantear una fase de 300 viviendas? No creo que sea algo tan descabellado. Aquí lo que se trata es de sumar esfuerzos". Esa fue la propuesta que la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, le enviaba al consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, de cara reformular el proyecto de Ecojove, donde hace más de una década se planteaban esas 1.900 viviendas protegidas en un proyecto que la crisis inmobiliaria conviritió en papel mojado hace años.

Moriyón sugirió esa opción en el Pleno donde una iniciativa del PSOE para ejecutar una experiencia piloto en materia de construcción industrializada –que salió adelante con el apoyo del gobierno tras admitir los socialistas una enmienda de Foro y PP que buscaba comprometer a la Consejería con todas las convocatorias de ayudas que se incluyen en el Plan Estatal de Vivienda–dio pie a prolongar la bronca que el día antes habían tenido Moriyón y Zapico a cuenta de Ecojove.

En ese Ecojove redimensionado que puso sobre la mesa la Alcaldesa, el Ayuntamiento mantendría su compromiso de urbanizar el terreno y buscar todas las mejoras posibles para los accesos. Recordó la forista que hay constructores interesados en la iniciativa y, sobre todo, la necesidad de sumar todos los proyectos posibles para generar vivienda. "Nos pidieron (por la Consejería) suelo donde poder construir 300 viviendas. Eso ahora mismo no lo tenemos disponible. Les ofrecimos una finca en La Camocha para 80 y otra en La Lauredal para 50 pisos. No les valen 80, no les valen 50, no les vales 1.900...", enumeró Moriyón, que pidió,a demás, a Zapico e IU que no renuncien a proyectos de colaboración público-privada.

Sobre Ecojove el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Javier Suárez Llana, ya había adelantado en su turno de intervención que "con nosotros no cuenten para crear un nuevo barrio aislado de la ciudad y concentrar toda la vivienda protegida en la zona cero de la contaminación. Para Somió no lo proponen, oiga ". E igual que unas horas antes había hecho su compañero Zapico, Suárez Llana, retó al gobierno local a desarrollar esa operación si la consideran necesaria. "Pero para eso hay que trabajar", les espetó. No fue el único ataque desde IU a Foro, a quien con ironía Suárez Llana felicitó por "abrazar el modelo de la consejería, renunciar al suyo y enterrar el Plan Llave".

Del Plan Llave al modelo de Peritos

Una reflexión que tiene que ver con la nueva propuesta del Ayuntamiento para generar entre 160 y 180 viviendas para alquiler asequible en Nuevo Gijón a partir de una cesión de terreno por 75 años y ayudas directas al promotor por unos 40.000 euros por piso. Un sistema similar al que el Principado está desarrollando en Peritos con fondos europeos.

Tanto el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, como el de Vivienda, el popular Guzmán Pendás, asumieron incorporar esa propuesta de construcción innovadora presentada por el socialista Tino Vaquero en unas intervenciones, ambas, que derivaron en nuevas quejas contra el Principado, y sobre todo, con su área de Vivienda. "La Consejería debe abandonar su intención de querer solo promover directamente. Aquí lo importante no es que el consejero se haga una foto entregando las llaves a los inquilinos, lo importante es que se construyan miles de viviendas", concretó Martínez Salvador.

Una vista del salón de plenos al inicio de la sesión. / Juan Plaza

Pendás, por su parte, criticó que el Principado llevase años dando "tan solo 170.000 euros" a la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, mientras da 250.000 a Avilés, con menos población. "Sin más recursos por parte de la administración autonómica no conseguiremos aumentar el parque público de viviendas como quisiéramos", concretó el concejal popular.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, criticó tanto al PSOE como al gobierno local y dejó claro que "nunca vamos a estar de acuerdo en financiar con dinero público el patrimonio privado cuando hay alternativas mucho más justas". De "fiasco" tildó el Plan Llave y de "financiar el negocio de las constructoras" los planes del gobierno de PP y Foro en Gijón.

La propuesta del PSOE, una vez aceptada la enmienda, salió adelante con el apoyo de Foro, PP y el edil no adscrito y el no de IU y Podemos. No participó de la votación la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, que no estuvo presente en la primera parte del Pleno al estar en una sesión de la Junta General del Principado, donde es diputada. Esta proposición fue la única que salió adelante de las seis presentadas por la oposición. El no final acompañó las peticiones compartidas de IU y Podemos para avanzar hacia las cocinas de proximidad en el servicio de comedor escolar y ejecutar mejoras en el programa 11x12, la de IU para arrancar la elaboración de un nuevo plan director del Jardín Botánico y las del PSOE para el cierre de la calle Palafox por motivos de seguridad y reorganizar la Policía Local.