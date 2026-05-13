La gran descarga de bocarte colma las pescaderías y conserveras de Gijón: "Es lo que más se vende, tiene mucha calidad"
"Es una de las mejores jornadas de los últimos años", afirman los responsables de los negocios tras una jornada en la que el pescado se vendió a un precio medio de 3,07 euros el kilo
Mercedes Cid acumula casi cuatro décadas trabajando como pescadera en La Calzada y no duda a la hora de destacar que la descarga de bocarte que hubo en la lonja este martes "es una de las mejores que recuerdo en los últimos años". Tras esa "intensa y épica" jornada en el muelle de Rendiello, en El Musel, los gijoneses respondieron este miércoles acudiendo desde primera hora de la mañana a las pescaderías de sus respectivos barrios para llevar a sus viviendas alguno de los 550.000 kilogramos de pescado que se rularon.
La descarga del martes terminó con más de 65.000 cajas de bocarte que llegaron en 88 barcos. La actividad fue incesante hasta pasadas la una de la madrugada y el pescado se vendió a un precio medio de 3,07 el kilo y alcanzando algunos kilos los 10,55 euros. "El bocarte es muy goloso. Es una buena noticia tener pescado de cercanía por la calidad y la frescura", comentó Mercedes Cid, gerente de La Marina, quien señaló que Lonja Gijón "está creciendo en los últimos años gracias a estas costeras". "Está muy bien que paren aquí tantos barcos. Nos beneficia a nosotros, a la cofradía y a los vecinos, ya que el pescado de kilómetro 0 no tiene nada que ver con lo que pueda venir de fuera", aseveró Cid.
El kilo de bocarte se vendía esta mañana en las pescaderías a precios de entre 9 y 10 euros, aproximadamente. "Es lo que más se vende. A la gente le encanta venir a por bocarte", reconoció Rafael Busto, al frente de la pescadería Meli, situada en la calle Brasil. Por este negocio no pararon de pasar clientes durante toda la mañana. La mayoría de ellos repetían la misma frase: "Ponme un kilo de bocarte".
La situación era similar en la pescadería Nacho, ubicada en la céntrica calle Joaquín Alonso Bonet. "La gente se lo lleva muy rápido. Que llegue tanta cantidad de bocarte a El Musel es perfecto y nos da un aliciente importante para las ventas. Se nota que cuando vienen ese tipo de jornadas se anima la cosa", expresó Joaquín López, el dueño de este negocio en el que han colocado un cartel en el que se puede leer "Bocarte de aquí y muy bueno". Una de las vecinas que se acercó para comprar fue Fina Meana, quien acostumbra a preparar bocarte frito en su casa. "Es un plato que nunca falla y que queda muy rico. Esta es la época buena para degustarlo", aseveró.
"Bueno, económico y muy sano"
La gran descarga de bocarte del martes tuvo como principales interesados a las conserveras. Agromar, empresa con base en El Musel, compró 1.000 kilos de ejemplares de tamaño grande para transformarlos en anchoas. "Lo adquirimos a unos 7 euros el kilo. Ahora tenemos que salarlo, descabezarlo y que pase en la bodega casi un año", puntualizó Armando Barrio, el gerente de Agromar, que añadió que "llevamos unos años en los que se concentra una gran cantidad de la costera en el Puerto de Gijón y eso marca la diferencia para pasar de un año más normal a uno muy rentable".
Otros más de 100 kilos de bocarte también se quedaron en El Musel, concretamente en la empresa de pescados y mariscos Noyger. "Nosotros nos centramos principalmente en la venta directa al público y a la hostelería", comentó Germán Riesgo, gerente de Noyger, quien reivindicó que el bocarte "es un pescado bueno, económico y muy sano".
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