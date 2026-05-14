La Calzada suma una nueva tienda de moda sostenible y segunda mano con "Koopera Store"

Cáritas y Koopera inauguraron este jueves una nueva tienda de moda sostenible y de segunda mano, "Koopera Store". Con esta apertura, Koopera alcanza las tres tiendas en Gijón y asciende a 37 los establecimientos en toda su red, consolidando un modelo que une "sostenibilidad, inclusión social y oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad". Este establecimiento se encuentra en el barrio de La Calzada, en la avenida de la Argentina.

"Cada empleo de inserción que crea Koopera es una oportunidad para que una persona en situación de vulnerabilidad pueda recuperar su autonomía, dignidad y esperanza; tanto las Koopera Store como la labor de recogida y ‘recycling’ de Koopera demuestran que el cuidado del medioambiente y la inclusión social avanzan juntos en Asturias, generando decenas de nuevas oportunidades sociales y laborales", aseguró Elsa Suárez, directora de Cáritas Diocesana de Oviedo.

En la inauguración, la responsable de Koopera en Asturias, Aida Rodríguez, destacó que "detrás de cada apertura, hay un equipo comprometido que trabaja para transformar el residuo textil en empleo, acompañamiento e inclusión". "Nuestro modelo hace que la reutilización de ropa no sea solo una respuesta ambiental, sino también una herramienta de transformación social para que las personas puedan salir de su situación de vulnerabilidad a través del empleo", añadió. Esta "Koopera Store" ha creado tres nuevos puestos de trabajo.

También acudió Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación. "Koopera representa una forma distinta de entender el consumo, la sostenibilidad y también la solidaridad", indicó el edil popular, que resaltó que "este proyecto en una iniciativa doblemente valiosa: ambiental y socialmente".

La actividad de Koopera en Asturias es una de las más intensas de toda España. Gracias a sus cinco tiendas en la región (en Gijón, Oviedo y Avilés), a los dos millones de ropa gestionada del centro de transferencia de Lugones y a los 170 contenedores de recogida de ropa, distribuidos en 70 localidades, la entidad mantiene una plantilla de 50 trabajadores. Más del 50% de los puestos están ocupados por personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Noticias relacionadas

Además, el tratamiento textil de Koopera permite reutilizar más de 600.000 prendas al año en la región. La organización también cubre las necesidades básicas de colectivos vulnerables de Asturias, atendiendo a más de 3.000 personas y entregando 20.000 prendas de ropa, contribuyendo a proteger su dignidad.