Entra a robar un hotel en Gijón a punta de pistola y se da a la fuga: pena de cárcel para un gijonés
El atraco se produjo con otra persona que no pudo ser identificada
Entró a robar en un hotel de El Natahoyo a punta de pistola, robó casi mil euros y se dio a la fuga. Esto fue lo que renoció este jueves un gijonés en el Palacio de Justicia de Gijón en una vista señalada en la sección penal. Al reconocer lo sucedido el juez le impuso un condena de tres años y medio de cárcel por un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público. Según el relato del fiscal, tuvo al menos dos cómplices. Una persona sin identificar que entró con él al hotel y encañonó a un empleado y otro que los esperaba fuera, con una furgoneta en marcha.
El Ministerio Fiscal explicó en su escrito de acusación que los hechos fueron de la siguiente manera. Sobre las dos de la mañana del 4 de mayo de 2023, el acusado junto con otra persona entró en un hotel de la avenida Galicia, mientras un tercero los esperaba fuera con el citado vehículo. Dentro del hotel, el ahora condenado se dirigió a un empleado del establecimiento que se encontraba limpiando en la zona del bar, mientras el acompañantelo encañonó con una pistola. En total, logaron apoderarse de 960 euros. A continuación, abandonaron el establecimiento en dirección a la calle Zumalacárregui, donde se encontraba la tercera persona no identificada, aguardando en la furgoneta para huir.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de robo con intimidación en edificio abierto al público. Además de la condena, deberá pagar 960 euros más intereses.
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