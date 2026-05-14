Gijón mantiene para este domingo la escala de un crucero afectado por un brote de norovirus
El barco de recreo Ambition recalará en El Musel a las 7.00 horas y permanecerá amarrado hasta las 18.00 horas, según figura en la web de la Autoridad Portuaria
El crucero Ambition, afectado por un brote de norovirus y que permanece atracado en la ciudad francesa de Burdeos, mantiene su escala en el puerto de Gijón. El barco con la tripulación confinada por el brote, que provoca gastroenteritis, tiene programada su entrada en el Muelle Ingeniero Moliner a las 7.00 horas del domingo, día 17. Así figura en la página web de la Autoridad Portuaria, donde también se precisa que la embarcación de recreo permanecerá fondeada en aguas gijonesas durante once horas, ya que tiene prevista su partida a las 18.00 horas.
El Ambition, procedente de las islas Shetland, recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el barco. La alerta sanitaria surgida a raiz de este trágico suceso provocó el confinamiento de 1.700 personas en la embarcación.
En este sentido, las autoridades sanitarias de la región gala de Nueva Aquitania comunicaron un "episodio de gastroenteritis de origen viral", por lo que se procedió al levantamiento de la prohibición de desembarco para personas sin síntomas y el mantenimiento del aislamiento para las contagiadas.
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