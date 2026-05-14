Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del Partido Popular, "resucita a Caravaggio" en Gijón
El historiador presenta este viernes su última publicación en el Club LA NUEVA ESPAÑA
La visita de Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, a Asturias reunió a parte de la cúpula regional del partido en la capilla de San Esteban del Mar, en Gijón para presenciar el coloquio “Hablamos de Cultura” que fue presentado por Carlos Álvarez, presidente de Nuevas Generaciones de Gijón, y moderado por Andrés Ruiz, líder local del partido.
De los Santos, que presentará este viernes en el Club LA NUEVA ESPAÑA su última publicación, "El Evangelio según Caravaggio", estuvo también acompañado por Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, al que no dudó en catalogar como "el próximo presidente de la región". También acudió a la cita Mercedes Fernández, diputada nacional, a la que el vicesecretario de la formación le agradeció su presencia.
La capilla, que lució abarrotada, acogió unas pinceladas de su libro en el que retrata el aspecto más humano del pintor italiano al que quiso traer a la actualidad para "retratar a los ministros de Sánchez". "Si hoy Caravaggio estuviera aquí lo primero que haría sería una gran colección de retratos de los actuales ministros del Gobierno para que se enfrentaran a su reflejo. A estos hombres y mujeres que solo viven para mentir", reflexionó de los Santos en una de las ideas que dejó en su intervención.
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