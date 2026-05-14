El PSOE exige una ayuda del Ayuntamiento de Gijón para los perros del criadero de Serín

El Grupo Municipal Socialista registró un ruego dirigido a la concejalía de Medio Ambiente para solicitar que el Ayuntamiento conceda una ayuda extraordinaria a la Fundación Protectora de Asturias tras el rescate de más de 330 perros en un criadero ilegal de Serín. La entidad, responsable de la gestión del Centro de Protección Animal de Gijón, ha asumido la atención de la mayor parte de los animales decomisados. Según explicó la concejala socialista María Caunedo, "la operación ha desbordado sus capacidades. Es una situación excepcional que está suponiendo un enorme esfuerzo humano y económico".

Caunedo puso en valor la respuesta ciudadana y la rapidez con la que actuó el albergue para trasladar a los animales a un entorno seguro. No obstante, defendió que, ante la magnitud del caso, es necesaria una respuesta institucional. "Estamos ante un hecho sobrevenido que ha multiplicado de la noche a la mañana el número de animales que atender; el esfuerzo que están realizando es titánico, pero difícil de sostener sin apoyo público", señaló.

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La concejala subrayó que la manutención, los tratamientos veterinarios y la medicación de tantos animales implican un gasto extraordinario que no estaba previsto. "Es una cuestión de responsabilidad pública y de bienestar animal que nos afecta a todas y todos. La solidaridad de la ciudadanía y asociaciones, y el trabajo y esfuerzo de la Fundación Protectora de Animales ha sido clave en el rescate. El Ayuntamiento no debería quedarse al margen. Hay que dotar a los gestores de los recursos necesarios para atender a los perros", afirmó Caunedo.