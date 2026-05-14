Roba un camión, atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía tras la pista del ladrón causante del accidente en Gijón

Un robo de un camión, un atropello en la avenida de Los Campones y una huida a pie. La policía está tras la pista de un hombre al que se le atribuye unos presuntos delitos contra la seguridad vial, temeridad y lesiones. Ocurrió esta mañana, a primera hora y en varios puntos de Gijón con un único causante.

Según fuentes municipales, el hombre aprovechó el despiste de una compañía de alquiler de vehículos en el entorno de la estación de Sanz Crespo para robar un pequeño camión que tenía las llaves puestas. Se subió y salió huyendo con rapidez. Llegó hasta la avenida de Los Campones, donde tras realizar una maniobra irregular, acabó arrollando a un motorista que quedó atrapado bajo el propio camión.

El ladrón y causante del accidente se bajó del vehículo, sin atender al herido y emprendió la huida a pie. Por el momento, está en paradero desconocido. Hasta el lugar del atropello se desplazaron efectivos de Bomberos que tuvieron que liberar al motorista. También personal sanitario que atendió en un primer momento a la víctima, herida de gravedad, y la trasladó hasta el Hospital de Jove para un cuidado médico más exhaustivo.

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La Policía Local ya trabaja en el caso en coordinación con la Policía Nacional. Los agentes municipales están realizando las diligencias judiciales por unos presuntos delitos contra la seguridad vial, temeridad y lesiones. Por parte de la Nacional, su labor de investigación se centra en averiguar los detalles de la sustracción del vehículo y en hallar al conductor a la fuga. Por estos dos hechos podría asumir nuevos cargos judiciales.