El crucero con un brote de gastroenteritis mantiene su escala este domingo en Gijón con un protocolo de vigilancia sanitaria

El crucero afectado por un brote de gastroenteritis vuelve a estar en ruta y, tras un ligero cambio, hará finalmente escala en A Coruña como parada previa a su llegada a Gijón, que se mantiene tal y como estaba prevista: a primera hora del domingo. A bordo del buque "Ambition" viajan varias decenas de personas que mostraron síntomas compatibles con norovirus, que causa gastroenteritis, y que obligó a aplicar un confinamiento preventivo a los afectados en Burdeos. El crucero ahora sigue su viaje y, tanto en Galicia como Asturias, se ha activado un protocolo coordinado con Sanidad Exterior, cuyos servicios accederán a la embarcación para una inspección rutinaria previa al desembarque.

La parada en A Coruña se notificó durante esta misma jornada de viernes y después de que se cancelase la escala prevista en Ferrol. Las autoridades gallegas informaron de que el buque atracará en A Coruña el sábado, a partir de las 10.30 horas, después de que Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria de la localidad autorizase el atraque en puerto por cumplirse con los requisitos que marca el protocolo.

La última información oficial es que a bordo del crucero viajan 1.750 personas, entre pasaje y tripulación, y que, de ellas, hay ahora unos 30 casos "activos" de gastroenteritis. El crucero atracará mañana en Galicia y los servicios de Sanidad Exterior realizarán "una inspección rutinaria y análisis de situación" para determinar la autorización para el desembarque de acuerdo a los protocolos de seguridad y de salud pública. Si no hay más novedades, el buque atracará, saldrá de Galicia a partir de las 20.00 horas y se dirigirá a Gijón, donde está previsto que haga escala a partir de las 8.00 horas.

La Delegación del Gobierno en Galicia quiso trasladar "un mensaje de tranquilidad" por este crucero. Aseguran que la situación está "monitorizada" y que "se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población". El caso de este crucero ha estado generando cierto revuelvo por el antecedente del buque con hantavirus y por haberse notificado la muerte de un pasajero, si bien posteriormente su fallecimiento se ha atribuido a causas naturales.