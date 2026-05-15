Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El crucero con un brote de gastroenteritis mantiene su escala este domingo en Gijón con un protocolo de vigilancia sanitaria

Las autoridades prevén aplicar el mismo operativo que la parada programada A Coruña este sábado y en coordinación con Sanidad Exterior

El crucero 'Ambition', en su escala en Burdeos.

El crucero 'Ambition', en su escala en Burdeos. / GUILLAUME PINON / EFE

S. F. Lombardía

El crucero afectado por un brote de gastroenteritis vuelve a estar en ruta y, tras un ligero cambio, hará finalmente escala en A Coruña como parada previa a su llegada a Gijón, que se mantiene tal y como estaba prevista: a primera hora del domingo. A bordo del buque "Ambition" viajan varias decenas de personas que mostraron síntomas compatibles con norovirus, que causa gastroenteritis, y que obligó a aplicar un confinamiento preventivo a los afectados en Burdeos. El crucero ahora sigue su viaje y, tanto en Galicia como Asturias, se ha activado un protocolo coordinado con Sanidad Exterior, cuyos servicios accederán a la embarcación para una inspección rutinaria previa al desembarque.

La parada en A Coruña se notificó durante esta misma jornada de viernes y después de que se cancelase la escala prevista en Ferrol. Las autoridades gallegas informaron de que el buque atracará en A Coruña el sábado, a partir de las 10.30 horas, después de que Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria de la localidad autorizase el atraque en puerto por cumplirse con los requisitos que marca el protocolo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La última información oficial es que a bordo del crucero viajan 1.750 personas, entre pasaje y tripulación, y que, de ellas, hay ahora unos 30 casos "activos" de gastroenteritis. El crucero atracará mañana en Galicia y los servicios de Sanidad Exterior realizarán "una inspección rutinaria y análisis de situación" para determinar la autorización para el desembarque de acuerdo a los protocolos de seguridad y de salud pública. Si no hay más novedades, el buque atracará, saldrá de Galicia a partir de las 20.00 horas y se dirigirá a Gijón, donde está previsto que haga escala a partir de las 8.00 horas.

Noticias relacionadas y más

La Delegación del Gobierno en Galicia quiso trasladar "un mensaje de tranquilidad" por este crucero. Aseguran que la situación está "monitorizada" y que "se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población". El caso de este crucero ha estado generando cierto revuelvo por el antecedente del buque con hantavirus y por haberse notificado la muerte de un pasajero, si bien posteriormente su fallecimiento se ha atribuido a causas naturales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una brutal colisión múltiple en la avenida de El Llano, en Gijón, deja tres heridos: 'Dio varias vueltas de campana, de película
  2. Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
  3. Asaltan una joyería del centro de Gijón a plena luz del día y en pocos segundos
  4. Localizan en buen estado en Gijón a una mujer de 59 años que llevaba desaparecida casi un mes
  5. Aplausos, abrazos, emoción... La emotiva despedida por jubilación a un profesor de los jesuitas de Gijón
  6. Roba un camión, atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía tras la pista del ladrón causante del accidente en Gijón
  7. Antonio Orozco, antes de arrancar su nueva gira en Gijón: 'He aprendido a cantar a los 50 años y siento que estoy en el mejor momento de mi vida
  8. La desesperación de Bárbara Barros, de 32 años, que lleva siete meses buscando piso para comprar en Gijón: 'Las viviendas son antiguas y muy caras

El crucero con un brote de gastroenteritis mantiene su escala este domingo en Gijón con un protocolo de vigilancia sanitaria

El crucero con un brote de gastroenteritis mantiene su escala este domingo en Gijón con un protocolo de vigilancia sanitaria

El entorno del Arbeyal se transforma en un laboratorio de ciencia y economía azul con un multitudinario "hackathon"

El entorno del Arbeyal se transforma en un laboratorio de ciencia y economía azul con un multitudinario "hackathon"

Leer y escribir cuando el mundo tiembla

Detenido el hombre que robó un camión en Gijón y atropelló a un motorista

Detenido el hombre que robó un camión en Gijón y atropelló a un motorista

Declaran improcedente el despido de Ebhisa de Laureano Lourido, expresidente del Puerto de Gijón

Declaran improcedente el despido de Ebhisa de Laureano Lourido, expresidente del Puerto de Gijón

Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del Partido Popular, "resucita a Caravaggio" en Gijón

La Calzada suma una nueva tienda de moda sostenible y segunda mano con "Koopera Store"

La Calzada suma una nueva tienda de moda sostenible y segunda mano con "Koopera Store"

Gijón mantiene para este domingo la escala de un crucero afectado por un brote de norovirus

Gijón mantiene para este domingo la escala de un crucero afectado por un brote de norovirus
Tracking Pixel Contents