Declaran improcedente el despido de Ebhisa de Laureano Lourido, expresidente del Puerto de Gijón

El Juzgado de lo Social número 4 dictamina como improcedente el despido de Laureano Lourido en Ebhisa. El hoy expresidente del Puerto de Gijón ocupaba, antes de ese nombramiento, el cargo de director general de la sociedad mercantil y, tras ser cesado como máximo responsable de la Autoridad Portuaria el año pasado, había solicitado su reincorporación a su puesto anterior, una solicitud que se le fue denegada y que terminó en los tribunales. La sentencia puede ser recurrida, pero, según ha podido saber este periódico, el fallo dictamina que Lourido debe ser readmitido en la Ebhi o ser compensado con una indemnización que asciende a 102.840,54 euros.

Lourido había sido nombrado director general de Ebhisa en agosto de 2012 y firmó para ello un contrato de alta dirección. Apenas tres años después, en septiembre de 2015, el Principado, a través de su Consejo de Gobierno, lo nombró presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, cargo del que fue cesado en febrero del año pasado, ocupando desde entonces ese puesto la exconsejera socialista Nieves Roqueñí. Ese mismo mes, el presidente saliente pidió reincorporarse a su puesto interior, petición que le fue rechazada y que dio inicio en la pasada primavera a un litigio judicial que empieza ahora a despejarse.

El exresponsable basaba su reclamación judicial en dos aspectos. El primero, que había ocupado el cargo de la presidencia portuaria bajo un régimen de excedencia forzosa y con su antiguo puesto en reserva. El segundo, que solicitó en tiempo y forma su readmisión. Fuentes consultadas por este periódico detallan que el consejo de administración de la Ebhi había probado en octubre de 2015 la concesión de esta excedencia forzosa, y que la misma incluía la reserva de su puesto de trabajo y antigüedad". Ese acuerdo, según estas fuentes, recogía que el implicado tendría un plazo de 30 días para solicitar su reingreso en la Ebhi cuando abandonase su puesto como presidente portuario, un cargo público.

Y esas fechas se cumplieron. Lourido fue cesado el día 7 de febrero del año pasado y el día 19 el capitán solicitó reincorporarse a su puesto anterior. Esa petición, sin embargo, fue rechazada por el mismo consejo de administración de la Ebhi el 19 de marzo, alegando "que no existía vínculo laboral" con el implicado. Desde entonces ya había trascendido que Lourido impondría una demanda por despido nulo o, subsidiariamente, improcedente, previa solicitud de conciliación ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Principado.

El Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, ahora, falla a favor del demandante y señala como despido improcedente la marcha de Lourido de la sociedad mercantil, condenando a ésta a readmitir al trabajador o a indemnizarle con 33 días de salario por año trabajado. Fuentes consultadas por este periódico señalan que la Ebhi, si no hubiese negado relación laboral con el implicado, podría haber desistido el contrato laboral con una indemnización menor, de siete días, pero la nueva sentencia, al estimar que se trató de un despido improcedente, deja sobre la mesa una indemnización que asciende a los citados 102.840 euros.

Otros litigios en curso

El fallo por el despido de Lourido llega en mitad de un proceso penal y civil por el carbón desaparecido de El Musel. Una causa compleja que enfrenta a Telf, la dueña originaria de las 160.000 toneladas de material, y NMR, la empresa que se las había comprado y que jamás pagó, y que deja en medio a la propia Ebhi, que almacenó en El Musel la carga en 2020 (con Lourido aún como presidente) a cuenta de NMR y a quien ahora Telf pide una indemnización millonaria de 47,48 millones de euros. La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, acaba de fallar que Ebhisa no solo no estaba obligada a impedir que NMR se llevase del Puerto 120.000 toneladas de carbón, sino que por contrato debía permitirle disponer de esa mercancía, ya que, el momento de la descarga, NMR era la depositante y titular del material.