Detenido el hombre que robó un camión en Gijón y atropelló a un motorista

Detenido por la Policía Local. Agentes de este cuerpo arrestaron ayer, sobre las 12.52 horas de la tarde, al hombre que robó un camión en el entorno de la estación de Sanz Crespo y luego arrolló a un motorista en la avenida de Los Campones. El sujeto se había dado a la fuga, pero lo localizaron los policías horas más tarde en el entorno de la estación. Ya ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional.

El implicado se trata de B. S. G., de 31 años. La Policía Local contaba con fotogramas del detenido. Por tanto, lo que hicieron fue hacer una batida por los alrededores de la estación de Sanz Crespo ya que fue en esta zona donde, supuestamente, había robado el camión. Los agentes vieron a una persona que coincidía con las características de los fotogramas que tenían en su poder.

Las pesquisas consistieron en la realización de pruebas para ver si, además, había consumido drogas. Estas pruebas dieron negativo. Inicialmente, se le trasladó al Centro de Salud de Puerta de la Villa. Luego, pasó por las dependencias de la Policía Local donde se le tramitó un atestado por conducción temeraria. Por último, se le puso a disposición de la Policía Nacional en la comisaría de El Natahoyo.

Los hechos sucedieron ayer a primera hora de la mañana. Según explicaron fuentes municipales, el hombre había aprovechado un despiste de una compañía de alquiler de vehículos en el entorno de la estación de Sanz Crespo para robar un pequeño camión que tenía las llaves puestas. Se subió y salió huyendo con rapidez. Llegó hasta la avenida de Los Campones, donde tras realizar una maniobra irregular, acabó arrollando a un motorista que quedó atrapado bajo el propio camión.

El motorista resultó herido de cierta gravedad y tuvo que ser ayudado por los bomberos para salir de debajo del camión.