El entorno del Arbeyal se transforma en un laboratorio de ciencia y economía azul con un multitudinario "hackathon"

El entorno de la playa del Arbeyal albergó este viernes la primera edición del "Hackathon STEAM Anillo Azul", actividad impulsada por la Fundación Mar de Niebla en la que participaron alrededor de 300 escolares y jóvenes. La jornada puso el foco en retos prácticos relacionados con la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y la economía azul en aras de "convertir la zona oeste de Gijón en un laboratorio abierto de innovación y aprendizaje".

La cita tuvo talleres, experiencias interactivas y un Foro de Empleabilidad dirigido a jóvenes, profesorado y comunidad educativa, con la participación de entidades científicas, tecnológicas y ambientales de referencia. Entre las entidades colaboradoras se encontraban el Instituto Español de Oceanografía, el Bioparc Acuario de Gijón, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Barcelona, la Autoridad Portuaria de Gijón y el Club Natación Santa Olaya, entre otras instituciones, empresas y entidades sociales del territorio.

La iniciativa, en la que también hubo varios coloquios, forma parte del proyecto "XplorarTIC", financiado por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, y pretende "despertar vocaciones STEAM desde una perspectiva participativa, intergeneracional y conectada con el entorno marítimo y comunitario del barrio", explican desde Mar de Niebla.

Participantes en el encuentro. / LNE

Estuvieron en el encuentro, entre otros, José Enrique Plaza, director general de Pesca Marítima del Principado; Carla Álvarez Sanjurjo, directora general de Promoción del Empleo del Ayuntamiento; Isabel Pacios, gerente de Lonja Gijón; José García, jefe de departamento de Personas de la Autoridad Portuaria de Gijón; Fernando González, que ofreció una actividad sobre economía circular y solidaria; Rafael González-Quirós, director del Centro Oceanográfico de Gijón; Victoria García, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono; Montserrat Rivas, investigadora; Jordi Díaz, químico y especialista en nanotecnología; Teté Costales, redera; y Sonia Segarra, presidenta de Mar de Niebla.