Gijón y su Acuario se alían con el Museo Americano de Historia Natural para impulsar un acuerdo histórico en Nueva York

El Ayuntamiento de Gijón y el Acuario han avalado hoy un acuerdo de colaboración con el Museo Americano de Historia Natural (American Museum of Natural History), en Nueva York. A juicio del Consistorio, la alianza "supone un salto cualitativo en la proyección internacional del Acuario", que ahora quedará en contacto "con una de las instituciones científicas y culturales más influyentes del mundo".

El acuerdo se dio a conocer este viernes desde la ciudad americana, a donde han viajado Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales y Juventud, y Alejandro Beneit, responsable del Acuario de Gijón. Allí ambos firmaron el acuerdo junto a Sean M. Decatur, presidente del museo neoyorquino, que estuvo acompañado, a su vez, por Matthew Hennan, director de Desarrollo Global de la entidad americana. "La ciudad tendrá una mayor proyección internacional a través del Acuario y de su labor de conservación de los ecosistemas marinos y de divulgación científica", asegura González-Palacios. "Hoy es un gran día para Gijón y para el Bioparc Acuario. Esta es, sin duda, una iniciativa fantástica que se suma a los proyectos organizados en este 20 aniversario", añade el forista.

"Llevamos mucho tiempo trabajando para mejorar el Acuario, pero también para reforzar su proyección internacional y la de la propia ciudad. Estar hoy aquí es un hito que marca el inicio de una nueva etapa de colaboración con algunas de las instituciones científicas y culturales más importantes del mundo", defiende, por su parte, Beneit, que asegura también que "la labor llevaba a cabo estos últimos años en colaboración con el Ayuntamiento" está generando "un creciente interés en el ámbito internacional". "Este acuerdo es una muestra clara de ese reconocimiento", valora.

Beneit detalla también que desde el Acuario, gestionado por Rain Forest, "se está trabajando ya" en la rúbrica de nuevos convenios "con otras entidades de referencia", y pone como ejemplo la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. La alianza con el Museo Americano de Historia Natural, por lo demás, se entiende que ratifica al Acuario como "referente en educación ambiental, conservación marina y divulgación científica".

"Se establece así un marco de colaboración orientado al intercambio de conocimiento y experiencias en ámbitos clave como la biodiversidad, la preservación de ecosistemas marinos y la innovación en el ámbito educativo", señala el Ayuntamiento. "Entre las principales líneas, el convenio contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas, intercambio de contenidos educativos y la exploración de proyectos expositivos y divulgativos compartidos", añade. Recuerda, por último, que la entidad se ha incorporado recientemente a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), lo que "ha posicionado a la infraestructura gijonesa entre los mejores acuarios y zoos de Europa".

El American Museum of Natural History se fundó en 1869, cuenta con más de 34 millones de especímenes y cuenta con una plantilla de 225 investigadores. Patrocina más de 120 expediciones al año y recibe una media anual de cinco millones de visitas. El complejo tiene una red de edificios conectados con 46 salas de exposición permanentes, laboratorios y una emblemática biblioteca.