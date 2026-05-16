Galicia autoriza el desembarco de los cruceristas del barco donde se detectó un brote vírico y que estará en Gijón el domingo

Galicia ha permitido el desembarco en el puerto de La Coruña de los pasajeros del crucero «Ambition», afectado por un brote de gastroenteritis. La próxima escala del crucero es este domingo en Gijón. La previsión en Asturias es repetir el operativo de control desarrollado en el puerto gallego, al que el barco llegó procedente de Burdeos. Se mantienen 21 casos activos de gastroenteritis sobre un total de 1.750 personas. El pasado viernes eran 30 los aislados.

El crucero a su llegada a La Coruña / M. Dylan/Europa Press

Tras atracar en el puerto gallego, personal del departamento de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad accedió al barco. Tras una hora de inspección y después de analizar la situación del pasaje y de la tripulación, Sanidad Exterior autorizó el desembarque al confirmar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

Una vez finiquitado el proceso cientos de personas bajaron del barco con dirección al centro de A Coruña o a las decenas de autobuses que les esperaban en el propio muelle para iniciar alguna de las excursiones contratadas.

La llegada a El Musel

Desde la Delegación de Gobierno de Asturias ya se ha puesto en marcha el operativo ante la llegada del crucero. A lo largo de esta mañana se mantenido una reunión de coordinación entre la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria de Gijón, el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado de Asturias, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros para coordinar la llegada del barco al puerto de El Musel, que está prevista para las siete de la mañana de este domingo.

Mensaje de tranquilidad

Una vez atraque, los servicios de Sanidad Exterior de Asturias accederán al buque para su inspección rutinaria y análisis de situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos. Si todo sale bien, como en Galicia, los viajeros podrán descender y el buque seguirá travesia hacia Bilbao. La previsión es que abandonen El Musel a las seis de la tarde.

Desde la Delegación del Gobierno, y el resto de administraciones, se traslada un mensaje de tranquilidad. La situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad del pasaje, del personal portuario y de la población.